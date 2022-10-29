Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Безопасность ушла от публичности

Закупок средств киберзащиты госсектором стало меньше видно

Ведомства и госкомпании снизили объемы закупок услуг по обеспечению информационной безопасности на открытых тендерных площадках, следует из отчета «Информзащиты». С одной стороны, публичную статистику мог испортить переход многих госкомпаний на закупки в закрытом режиме, но с другой — эксперты указывают на наличие объективных факторов для временного снижения активности госкомпаний в столь актуальной сфере.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Госзаказчики сокращают закупки услуг в области информационной безопасности, следует из отчета компании «Информзащита», с которым ознакомился “Ъ”. Аналитики компании проанализировали закупки ведомствами (по закону ФЗ-44) и госкомпаниями (по ФЗ-223) на пяти тендерных площадках с января по сентябрь этого года. Из отчета следует, что в денежном выражении общая сумма размещенных тендеров снизилась на 28% год к году (47,9 млрд против 66,3 млрд руб.), число тендеров снизилось на 14% (11,6 тыс. против 13,5 тыс.). Тренд отчасти подтверждают и на торговой площадке «Росэлторг»: представитель компании сказал, что за этот период число лотов снизилось на 13%.

Снижение показателей может быть вызвано переводом многих тендеров в закрытый режим, уточняет гендиректор торговой площадки «РТС-Тендер» Владимир Лишенков. «Перевод закупок на другие, закрытые, площадки» называет одной из возможных причин наблюдаемой тенденции и руководитель отдела развития информационной безопасности ГК Softline Михаил Малышев. Согласно мартовскому постановлению правительства №301, закупки компаний, попавших под санкции, больше не публикуются в Единой информационной системе, напоминают в «РТС-Тендере».

В последние два года госзакупки услуг в области информационной безопасности стабильно росли. По итогам 2020 года объем таких закупок в денежном выражении вырос на 6% к году ранее, а в 2021 году — на 27%.

После начала конфликта на Украине в конце февраля текущего года российская IT-инфраструктура постоянно подвергалась кибератакам: от атак на сервер (DDoS) до рассылок вредоносных писем, содержащих вирусы-шифровальщики. Так, 26 марта хакерской атаке подверглась Росавиация, в результате чего пострадал документооборот ведомства, которое было вынуждено перейти на бумажные носители (см. “Ъ” от 28 марта).

Помимо перевода госзакупок в области информбезопасности в закрытый режим у снижения публичных показателей могут быть и собственно рыночные причины, связанные с переводом всей этой сферы на российские решения, указывают эксперты. «С одной стороны, заказчики не могут быстро перестроить системы и перезакупить российские решения, а с другой — разработку новых решений в России в такие сжатые сроки перестроить на увеличение объема нельзя»,— говорят в «Информзащите». Для перехода на отечественные системы защиты перед внедрением их необходимо протестировать, заказчики стали более обдуманно подходить к выстраиванию дальнейшей стратегии, объясняет руководитель направления информационной безопасности компании «Крок» Андрей Заикин. Госкомпании не смогли спланировать закупки из-за отсутствия возможности внедрения решений для кибербезопасности без пилотирования, согласен директор Центра информационной безопасности компании «ЛАНИТ-Интеграция» (входит в группу ЛАНИТ) Николай Фокин. «Думаю, что компании пошли путем плавной замены оборудования и решений в области информационной безопасности»,— резюмирует он.

«Мы понимаем, что количество киберугроз будет возрастать вместе с ростом числа цифровых сервисов, поэтому не планируем снижать объем инвестиций в кибербезопасность»,— заявили “Ъ” в «Почте России». В «Ростехе» отказались от комментариев.

Татьяна Исакова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...