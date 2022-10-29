Безопасность ушла от публичности

Ведомства и госкомпании снизили объемы закупок услуг по обеспечению информационной безопасности на открытых тендерных площадках, следует из отчета «Информзащиты». С одной стороны, публичную статистику мог испортить переход многих госкомпаний на закупки в закрытом режиме, но с другой — эксперты указывают на наличие объективных факторов для временного снижения активности госкомпаний в столь актуальной сфере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Госзаказчики сокращают закупки услуг в области информационной безопасности, следует из отчета компании «Информзащита», с которым ознакомился “Ъ”. Аналитики компании проанализировали закупки ведомствами (по закону ФЗ-44) и госкомпаниями (по ФЗ-223) на пяти тендерных площадках с января по сентябрь этого года. Из отчета следует, что в денежном выражении общая сумма размещенных тендеров снизилась на 28% год к году (47,9 млрд против 66,3 млрд руб.), число тендеров снизилось на 14% (11,6 тыс. против 13,5 тыс.). Тренд отчасти подтверждают и на торговой площадке «Росэлторг»: представитель компании сказал, что за этот период число лотов снизилось на 13%.

Снижение показателей может быть вызвано переводом многих тендеров в закрытый режим, уточняет гендиректор торговой площадки «РТС-Тендер» Владимир Лишенков. «Перевод закупок на другие, закрытые, площадки» называет одной из возможных причин наблюдаемой тенденции и руководитель отдела развития информационной безопасности ГК Softline Михаил Малышев. Согласно мартовскому постановлению правительства №301, закупки компаний, попавших под санкции, больше не публикуются в Единой информационной системе, напоминают в «РТС-Тендере».

В последние два года госзакупки услуг в области информационной безопасности стабильно росли. По итогам 2020 года объем таких закупок в денежном выражении вырос на 6% к году ранее, а в 2021 году — на 27%.

После начала конфликта на Украине в конце февраля текущего года российская IT-инфраструктура постоянно подвергалась кибератакам: от атак на сервер (DDoS) до рассылок вредоносных писем, содержащих вирусы-шифровальщики. Так, 26 марта хакерской атаке подверглась Росавиация, в результате чего пострадал документооборот ведомства, которое было вынуждено перейти на бумажные носители (см. “Ъ” от 28 марта).

Помимо перевода госзакупок в области информбезопасности в закрытый режим у снижения публичных показателей могут быть и собственно рыночные причины, связанные с переводом всей этой сферы на российские решения, указывают эксперты. «С одной стороны, заказчики не могут быстро перестроить системы и перезакупить российские решения, а с другой — разработку новых решений в России в такие сжатые сроки перестроить на увеличение объема нельзя»,— говорят в «Информзащите». Для перехода на отечественные системы защиты перед внедрением их необходимо протестировать, заказчики стали более обдуманно подходить к выстраиванию дальнейшей стратегии, объясняет руководитель направления информационной безопасности компании «Крок» Андрей Заикин. Госкомпании не смогли спланировать закупки из-за отсутствия возможности внедрения решений для кибербезопасности без пилотирования, согласен директор Центра информационной безопасности компании «ЛАНИТ-Интеграция» (входит в группу ЛАНИТ) Николай Фокин. «Думаю, что компании пошли путем плавной замены оборудования и решений в области информационной безопасности»,— резюмирует он.

«Мы понимаем, что количество киберугроз будет возрастать вместе с ростом числа цифровых сервисов, поэтому не планируем снижать объем инвестиций в кибербезопасность»,— заявили “Ъ” в «Почте России». В «Ростехе» отказались от комментариев.

Татьяна Исакова