Задержание в контрольно-счетном порядке

В Назрани сотрудники управления ФСБ по Ингушетии задержали лидера влиятельного в регионе религиозного клана баталхаджинцев, руководителя контрольно-счетной палаты республики Мустафу Белхороева. Его подозревают в незаконном хранении огнестрельного оружия, которое, как утверждают правоохранители, было изъято в ходе обыска. Адвокаты считают задержание чиновника незаконным, утверждая, что найденное во время обыска оружие было подброшено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мустафа Белхороев

Фото: КСП РИ Мустафа Белхороев

Фото: КСП РИ

В дом руководителя контрольно-счетной палаты Ингушетии Мустафы Белхороева в Назрани по адресу улица Кортоева, 16 силовики приехали в десять утра четверга. Первым делом сотрудники вывели из дома чиновника, посадили его в «Ниву» и, как утверждают очевидцы, повезли в сторону Магаса, где находится офис регионального УФСБ. Впрочем, родственникам чиновника точно установить его местонахождение пока не удалось. «Нам сказали в УФСБ, что Белхороева у них нет»,— посетовали они. Не исключено, что чиновник был доставлен в следственные органы.

Причиной задержания высокопоставленного чиновника источники в силовых структурах республики назвали незаконное хранение оружия. «В ходе обыска по месту жительства задержанных были обнаружены стрелковое оружие и боеприпасы к нему»,— заявили силовики, добавив, что будут проведены баллистические экспертизы изъятых стволов, по результатам которых «к задержанным могут возникнуть серьезные вопросы».

Отметим, что помимо господина Белхороева были задержаны и его родственники — бывший депутат республиканского парламента Микаил Алиев и предприниматель Тухан Зязиков.

«Не было никаких законных оснований для задержания Мустафы Белхороева»,— заявил “Ъ” представляющий интересы чиновника адвокат Шарип Тепсаев. По его словам, незаконного оружия в доме Белхороевых не было и быть не могло. Защитник отметил, что ему не позволили присутствовать при обыске, поэтому точно неизвестно, какое именно оружие попало в протокол. «Этих обысков в доме моего подзащитного ждали давно и, разумеется, никакого оружия не держали, имелось только охотничье ружье, которое официально зарегистрировано»,— утверждает адвокат. По его словам, опасаясь провокаций, семья чиновника позаботилась, чтобы вся территория их домовладения контролировалась видеокамерами, а двор был зачищен металлоискателем, чтобы «даже какая-нибудь гильза от охотничьего ружья не завалялась после салюта на свадьбе».

Господин Тепсаев убежден, что интерес силовиков к Мустафе Белхороеву связан с его сыном Алиханом — фигурантом громкого уголовного дела об убийстве в результате теракта начальника центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджуркаева

Последний был застрелен вместе со своим братом в Москве 2 ноября 2019 года. Подозрение в совершении убийства силовика пало на членов влиятельного в Ингушетии религиозного клана баталхаджинцев. Преступление было раскрыто по горячим следам благодаря записям с видеокамер. Среди арестованных, которых на сегодняшний день 13 человек (еще столько же объявлены в розыск), оказался и сын главы контрольно-счетной палаты Ингушетии.

После расстрела в Москве ингушского силовика у проживающих в республике баталхаджинцев, во главе которых стоит семья Белхороевых, начались серьезные проблемы. Два года назад по подозрению во многомиллионных хищениях был арестован один из влиятельных лидеров баталхаджинцев, бывший руководитель Фонда социального страхования Якуб Белхороев. Он ждет суда, дело уже утверждено Генпрокуратурой. В надзорном ведомстве ходатайствуют об изменении территориальной подсудности дела, полагая, что в Ингушетии, где фигурант имеет большое влияние, его объективное рассмотрение будет затруднено.

«Нынешнее задержание Мустафы Белхороева не первое, его и раньше доставляли в региональное УФСБ, допрашивали, причем, как жаловался сам чиновник, используя недозволенные методы»,— рассказал адвокат Белхороева-младшего Тимур Идалов. По мнению защитника, давление на Белхороева-старшего оказывается для того, чтобы он уговорил сына признаться в причастности к убийству начальника ЦПЭ Ибрагима Эльджуркаева, поскольку реальных улик против него нет. Само это дело, по словам адвоката, уже в ноябре может быть направлено на утверждение в Генпрокуратуру. «Защита заканчивает ознакомление с делом»,— уточнил господин Идалов.

Николай Краснов