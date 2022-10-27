Инвестиции в зарубежное разлитие

На фоне нехватки в РФ алюминиевых банок и планируемого введения акциза на сладкие напитки крупные производители ищут способы выхода на зарубежные рынки через контрактный разлив в других странах. Так, владелец брендов Tornado Energy и E-ON Global Functional Drinks может организовать выпуск продукции в странах Африки и Ближнего Востока. Такие проекты позволяют снизить затраты на логистику и риски порчи тары при перевозке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ

Крупный производитель безалкогольных напитков Global Functional Drinks (GFD) планирует организовать контрактный разлив на зарубежных рынках. Соответствующая вакансия появилась в профиле дистрибутора GFD — ГК СНС на портале HeadHunter. В обязанности кандидата входит составление задания для тендера на выбор подрядчика для производства напитков, взаимодействие с управляющей командой завода, контроль процесса и пр.

В портфель GFD входят энергетические напитки Tornado Energy, E-ON, а также марки Fresh Bar и «Ильинские лимонады». Как сказано на сайте СНС, с 2011 года группа продала более 1,1 млрд бутылок. СНС также считается вторым после ГК «Мегаполис» табачным дистрибутором в РФ, занимается поставками ассортимента British American Tobacco (BAT; сигареты Dunhill, Kent, Vogue, Pall Mall и пр.). Forbes оценивал выручку СНС в 2021 году в 164,6 млрд руб.

В GFD заявили “Ъ”, что решение о запуске производства на зарубежных рынках может быть принято до конца 2022 года. Как отметили в компании, среди возможных локаций рассматриваются страны Африки и Ближнего Востока. Регион MENA (Ближний Восток и Северная Африка) — один из ключевых для российского продовольствия. Как отмечали в центре «Агроэкспорт», объем потребления готовой продукции в целевых странах Африки превышает $29 млрд в год, а безалкогольные напитки — одна из самых востребованных категорий. Для российского рынка GFD сейчас ведет строительство завода в Воронежской области мощностью 800 млн единиц продукции в год и стоимостью почти 5 млрд руб.

Один из основателей Famous Amazing Brands (напитки Vanilla Flight и Anarchy) Антон Стельмаков отмечает, что у GFD всегда были амбиции глобального игрока и ранее компания имела офис в США. Разлив напитков за границей позволит экономить на логистике, которая в категории может быть весьма затратной, оптимизировать производство на фоне возможного введения в России акциза на сладкие напитки, а также уйти от дефицита в стране алюминиевой банки, перечисляет он. Как отмечает эксперт, нуждающиеся в большей загрузке предприятия есть и в других странах, и достижение договоренностей будет во многом зависеть от условий, которые предложит GFD.

Президент Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков напоминает, что «Балтика» сначала поставляла энергетические напитки из РФ в Узбекистан, а потом организовала в стране совместный разлив с местным предприятием. По его словам, помимо экономии на логистике такие проекты позволяют нивелировать риски порчи тары во время транспортировки. В России между тем спрос на газированные напитки снижается. По данным NielsenIQ, продажи категории за последние полгода сократились на 7,4% в объеме, а в деньгах выросли 15,8% год к году.

На фоне принятия Госдумой в первом чтении законопроекта, который вводит с 2023 года акциз в 7 руб. на 1 л напитков с содержанием сахара свыше 5 г на 100 мл, ряд крупных игроков уже объявили о приостановке новых инвестиций. Среди них — ГК «Черноголовка» (Fantola, Turbo Energy, «Байкал» и др.) и МПБК «Очаково» (CoolCola, Fancy, Street и др.). В «Черноголовке» рассказали “Ъ”, что планируют расширять производство на купленном в мае заводе напитков в Узбекистане. Как отмечает господин Новиков, введение акциза на напитки с сахаром может привести к росту производства в соседних странах, например Армении, Казахстане и Белоруссии.

Анатолий Костырев