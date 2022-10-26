Брюссель перехвачен Сочи

Новая встреча лидеров Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна должна состояться на следующей неделе в Сочи при посредничестве президента России Владимира Путина. Об этом в среду рассказал господин Пашинян. Для Москвы переговоры — это шанс перехватить у Брюсселя инициативу в урегулировании давнего конфликта в Закавказье. Правда, как утверждают собеседники “Ъ” в Ереване и Баку, предложения Кремля противоборствующим сторонам давно известны, и маловероятно, что в Сочи на стол положат что-то принципиально новое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева) и премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева) и премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Информация о подготовке встречи Ильхама Алиева и Никола Пашиняна при посредничестве Владимира Путина получила официальное подтверждение. «Со стороны президента России есть приглашение о проведении 31 октября в Сочи трехсторонней встречи. Я подтвердил свое участие. Честно говоря, не знаю, подтвердила ли свое участие азербайджанская сторона»,— заявил премьер Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте.

В Кремле подготовку саммита не отрицают, но все же не спешат пока называть точные дату и место. «Такая трехсторонняя встреча готовится, мы надеемся, она состоится,— заявил в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.— По месту и по времени мы своевременно сориентируем». Тем не менее, как сообщил “Ъ” источник, знакомый с ситуацией, решение уже принято, и встреча действительно пройдет в Сочи 31 октября.

Сам факт проведения трехстороннего саммита с участием Владимира Путина указывает на то, что Москва не оставляет попыток вернуть себе инициативу в урегулировании конфликта Баку и Еревана.

Тем более что буквально через пару недель после него господа Пашинян и Алиев должны будут встретиться в Брюсселе — уже в четвертый раз за этот год. Такие планы были намечены еще 31 августа и остаются в силе.

С учетом встреч министров иностранных дел, которые тоже регулярно проходят в Брюсселе или Женеве, можно сделать вывод, что примерно с лета Евросоюз перестал быть вспомогательной переговорной площадкой, которой его видели в России. Теперь Брюссель вынуждает Москву активизировать усилия на этом же направлении.

«По открытым источникам мы видим, что проект мирного договора, предложенный Россией, не устраивает ни Азербайджан, ни Армению,— сказал “Ъ” азербайджанский политолог Фархад Маммадов.— И вообще Россия не собиралась добиваться подписания документа так быстро — для нее куда важнее участие в процессах на земле. Брюссель, а с сентября и Вашингтон (в начале осени главы МИД Армении и Азербайджана встретились при посредничестве главы Госдепартамента США Энтони Блинкена.— “Ъ”) действительно перехватили инициативу. Благодаря этому Армения и Азербайджан пришли к согласованию главного вопроса, который лежал в корне конфликта,— признанию территориальной целостности друг друга. Это было зафиксировано в начале октября в Праге». По словам господина Маммадова, «российская дипломатия должна принять эти наработки, согласно которым Карабах становится внутренним делом Азербайджана, или же продолжать настаивать на своем, не находя понимания у самих Еревана и Баку».

«Россия только недавно заявила, что тоже предлагает какой-то мирный договор,— сказал “Ъ” другой собеседник в Баку, председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.— Но Москва хочет отложить вопрос статуса Карабаха на неопределенный срок. Для Азербайджана же этот вопрос уже решен, и в Брюсселе есть понимание, как закрепить это». Впрочем, по словам господина Шафиева, «встречи с президентом России все равно важны, чтобы понять, как в Кремле видят мирное сосуществование двух стран Закавказья».

«Трудно сказать, будут ли в Сочи сторонам предложены новые варианты урегулирования конфликта или встреча пройдет скорее для того, чтобы вновь обозначить присутствие Москвы в процессе урегулирования»,— продолжил в беседе с “Ъ” армянский политолог Давид Арутюнов. По его словам, европейский вариант урегулирования действительно выгоднее для Азербайджана, но, как именно Москва сможет продавить собственный вариант, непонятно. «Вопрос эффективности российского посредничества, как и любого другого, связан даже не столько с какими-либо новыми формулами, сколько со способностью навязывать сторонам определенный компромисс, то есть с общим внешнеполитическим потенциалом Москвы, который сейчас в основном сконцентрирован на Украине,— сказал господин Арутюнов.— Не исключено, что именно последний фактор способствовал тому, что Баку отверг российский вариант договора, предусматривающий отложенное рассмотрение статуса Карабаха».

В заявлениях Никола Пашиняна, прозвучавших во время выступления в парламенте, тоже прослеживается мысль, что свернуть с западного дипломатического трека Ереван не сможет.

«Я желаю, чтобы до конца года соглашение о мире было подписано. Насколько это реально? Мы приложим все усилия, чтобы это было реально»,— заявил он, по сути, повторяя за своим оппонентом Ильхамом Алиевым. А свои планы на сочинскую встречу глава правительства описал так, будто не ждет от нее ничего особенного. «Я думаю, накопилось очень много вопросов, по которым следует обменяться идеями, разъяснениями, вопросами, и вы знаете повестку дня этих вопросов, начиная с вопроса обеспечения стабильности и безопасности в Нагорном Карабахе»,— сказал он. Руководство Азербайджана своими ожиданиями от сочинских переговоров в среду с публикой не делилось.

Кирилл Кривошеев; Аршалуйс Мгдесян, Ереван