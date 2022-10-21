Южный Кавказ развел пары

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг посетил Зангелан — самый западный город, перешедший под контроль Азербайджана в ходе Второй карабахской войны. Вместе с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым он поучаствовал в открытии аэропорта, построенного всего за 18 месяцев. Два союзника — Баку и Анкара — посылают недвусмысленные сигналы не только в Армению, но и в другую страну региона — Иран. На днях иранцы провели вдоль азербайджанской границы масштабные учения, пообещав «решительно противостоять любым угрозам» со стороны врагов. А в пятницу глава МИДа Исламской Республики Хосейн Амир-Абдоллахиан примет участие в открытии консульства в Капане — армянском городе всего в 30 км от Зангелана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидеры Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев готовы совместно и инфраструктуру развивать (на фото: церемония начала строительства железнодорожного вокзала), и обороноспособность повышать

Фото: Turkish Presidency / Murat Cetinmuhurdar / Handout / Anadolu Agency / Getty Images Лидеры Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев готовы совместно и инфраструктуру развивать (на фото: церемония начала строительства железнодорожного вокзала), и обороноспособность повышать

Фото: Turkish Presidency / Murat Cetinmuhurdar / Handout / Anadolu Agency / Getty Images

Утром в четверг, 20 октября, самолет Реджепа Тайипа Эрдогана приземлился в международном аэропорту Зангелан. Это уже вторая воздушная гавань (после Физули), построенная Азербайджаном на территориях, которые он вернул под свой контроль в ходе войны 2020 года. На кадрах азербайджанского телевидения видно, как господин Алиев встречает гостя на красной ковровой дорожке и ведет к новому терминалу, чтобы там вместе перерезать ленточку.

Встреча лидеров Турции и Азербайджана была посвящена не только инфраструктуре, о чем можно судить хотя бы по широкому составу делегации. Вместе с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Зангелан прилетел глава Минобороны Хулуси Акар и ближайший советник турецкого президента Ибрахим Калын, а сами президенты после торжественной церемонии провели переговоры по поводу «всех аспектов двусторонних отношений». «Турецко-азербайджанское единство является очень важным фактором в регионе. Это фактор мира и стабильности. Но в то же время, если кто-то вновь захочет предпринять против нас несправедливые действия, то должен всерьез учитывать этот фактор»,— сказал Ильхам Алиев.

Место для таких заявлений было выбрано неслучайно. Зангелан находится примерно в 20 км от Сюникской области Армении. Через нее должен быть проложен автомобильный и железнодорожный маршрут, связывающий Баку с азербайджанским анклавом Нахичеванью и востоком Турции. Господа Эрдоган и Алиев называют будущий маршрут «Зангезурским коридором», хотя Еревану такая формулировка категорически не нравится. «Ни письменно, ни устно Армения не брала на себя никаких обязательств по предоставлению коридора. Все те, кто утверждает, что Армения обещала что-то подобное, выдают желаемое за действительное»,— написал в Twitter армянский посол по особым поручениям Эдмон Марукян. Тем не менее сама прокладка дороги закреплена в трехстороннем заявлении лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, то есть отказаться от этой идеи полностью в Ереване не могут.

Явно встревожены идеей «Зангезурского коридора» и в Иране. К его границе аэропорт Зангелана примыкает практически вплотную — от терминала до ближайшего иранского села лишь 6 км. 19 октября Корпус стражей исламской революции (КСИР) провел учения «Могучий Иран», которые в Баку однозначно восприняли как вызов себе. Прошли учения как раз на севере страны, в провинциях Ардебиль и Восточный Азербайджан. Военные, как сообщило агентство «Тасним», отработали ночной марш-бросок, высадку парашютного десанта, применение дронов, а также наведение понтонных переправ, причем именно на реке Аракс, по которой проходит граница с Азербайджаном.

«Для соседних стран эти учения — послание мира, дружбы и намерения укреплять безопасность, для врагов — подтверждение решимости сухопутных войск КСИР вместе с другими видами и родами вооруженных сил Ирана защищать границы страны и решительно противостоять любым угрозам»,— заявил командующий сухопутными войсками КСИР Мохаммад Пакпур.

Кого именно в Тегеране считают добрым соседом, а кого врагом, понять просто. «Иран не позволит блокировать маршруты, связывающие его с Арменией, и чтобы обеспечить это, Исламская Республика начала военные учения в этом регионе»,— сказал в телевизионном интервью глава МИД страны Хосейн Амир-Абдоллахиан. А на прошлой неделе похожую мысль высказал и замглавы администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди. Он указал и на другие «красные линии» Тегерана — «изменение исторических границ» и «геополитики региона».

Слово «Азербайджан» никто из иранских чиновников не произносил, но только эта страна теоретически может отрезать Армению от Ирана. Предполагаемый «Зангезурский коридор» действительно пройдет непосредственно вдоль границы (ландшафт местности таков, что его можно проложить только вдоль Аракса). Между тем, как заверил “Ъ” депутат азербайджанского парламента Расим Мусабеков, любые опасения беспочвенны. «Дорогу из Армении в Иран можно запросто проложить по мостам и тоннелям, чтобы она никак не пересекалась с коридором. Но и армяне, и иранцы просто ищут предлоги, чтобы помешать запуску маршрута. В Ереване, судя по всему, считают Зангезурский коридор последней картой в переговорах, которую можно разменять на продление мандата российских миротворцев еще на пять лет,— предположил депутат.— А Тегеран возмущается, но в то же время предлагает провести те же коммуникации по своему берегу Аракса. Хотя автомобильное шоссе там уже есть — по нему азербайджанцы и ездят в Нахичевань».

Так или иначе, Хосейн Амир-Абдоллахиан в четверг в очередной раз подтвердил свою солидарность с Арменией, отправившись туда с визитом. Вначале он приехал на переговоры в Ереван, а в пятницу должен будет открыть консульство в Капане — столице Сюникской области Армении. Напомним, в Азербайджане принято считать, что карабахский конфликт начался именно с насильственного выселения азербайджанцев из Капана — еще в 1987 году.

«Мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество между двумя странами»,— заверил господин Амир-Абдоллахиан по прибытии в Ереван. И похоже, что поддержка со стороны Ирана будет не только символической. Как сообщило Общественное телевидение Армении со ссылкой на военного советника Верховного лидера Ирана Яхью Рахима Сафави, Ереван обратился к Тегерану с просьбой продать ему партию боевых беспилотников. Вполне вероятно, что эта просьба будет удовлетворена.

«Иранцы переживают из-за того, что за два года, которые прошли после окончания войны, ситуация в регионе так и не стабилизировалась, стороны продолжают вести перестрелки»,— заявил “Ъ” российский специалист по Ирану Никита Смагин. Эксперт подтвердил, что Тегеран действительно сильно волнуют планы Баку построить «Зангезурский коридор»: «Иранцы не совсем понимают Баку, и это рождает недоверие. А ведь от возможных действий азербайджанской стороны напрямую зависит связь Тегерана с Ереваном».

Между тем доцент Ноттингемского университета в Малайзии, иранист Юлия Рокнифард связала последнюю внешнеполитическую активность Ирана с внутренними процессами в Исламской Республике. «Сейчас в Иране идут серьезнейшие протесты, и один из аргументов против них — что если власть падет, то страну просто разорвут на куски на радость Западу. Звучат предположения, что в этом случае могут активизироваться Ирак, Пакистан, Азербайджан — тем более что этнические азербайджанцы населяют весь север Ирана,— сказала эксперт “Ъ”.— Примерно в такой же логике рассуждают и власти — судя по всему, этот пропагандистский тезис укоренился в их сознании. Поэтому я предполагаю, что Тегеран просто демонстрирует: он контролирует ситуацию, в том числе на границах, и на любые попытки воспользоваться нестабильностью будет дан жесткий ответ». И граница с Арменией, как отметила госпожа Рокнифард, «здесь действительно выглядит как "красная линия", потому что именно через нее идет поток иранских товаров в Европу».

Кирилл Кривошеев; Аршалуйс Мгдесян, Ереван