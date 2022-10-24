За связь без ЧС

Минэкономики раскритиковало проект приказа Минцифры, который вводит новые требования по обеспечению защиты от чрезвычайных ситуаций (ЧС) для объектов критически важной инфраструктуры. К ним относятся объекты госуправления, IT и телеком-инфраструктуры. Новые меры приведут к необоснованному росту расходов для бизнеса, считают в Минэкономики. В Минцифры обещают доработать проект с учетом замечаний. Новые меры безопасности потребовались на фоне роста рисков разрушений инфраструктуры на приграничных территориях, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с отзывом Минэкономики на проект приказа, разработанного Минцифры. Документ перечисляет требования к защите от ЧС объектов критически важной инфраструктуры организаций (КВО), чью деятельность регулирует Минцифры. Проект был размещен 26 июля для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru.

Документ предполагает, в частности, что указанные организации должны обеспечить мониторинг опасных природных явлений и техногенных процессов, способных привести к возникновению ЧС, инженерно-технические мероприятия для предотвращения возникновения ЧС, а также подготовку инфраструктуры к работе в условиях ЧС, создание локальной системы оповещения, обучение работников, обеспечение взаимодействия с МЧС, создание финансовых резервов для ликвидации ЧС и другие меры.

Минэкономики в отзыве отмечает, что реализация этих мер приведет к дополнительным расходам для бизнеса: «Для соблюдения требований организациям необходимо будет расширить штат в среднем от трех до шести сотрудников. Исходя из средней зарплаты по стране, расходы одной организации для соблюдения требований могут составлять около 2–4 млн руб. в год». В Минцифры сообщили “Ъ”, что проект дорабатывается с учетом заключения Минэкономики.

КВО подразделяются на три категории в зависимости от их уровня значимости и опасности прекращения их функционирования, пояснил адвокат МГКА «Бюро адвокатов "Де-юре"» Яков Булут. Подконтрольными Минцифры КВО выступают различные объекты связи, соответственно, обсуждаемый документ в первую очередь будет иметь значение для операторов связи и иных организаций, а также для Роскомнадзора, добавил он. К КВО могут относиться объекты госуправления, информационной и телеком-инфраструктуры, в числе которых также организации телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, добавила адвокат, руководитель практики АБ КИАП Анжелика Решетникова. По ее мнению, Минцифры решило разработать меры в связи с «ростом угроз разрушений на приграничных территориях России».

Операторы связи уже относятся к объектам критической информационной инфраструктуры (КИИ), а распространение на них требований для КВО грозит ростом бюрократических расходов, считает президент ассоциации «Макател» Алексей Амелькин. Инициатива Минцифры требует проработки, добавляет гендиректор провайдера «Обит» Андрей Гук: «Пока нельзя однозначно трактовать все требования к операторам связи».

Представитель «Акадо» согласен с Минэкономики и считает требования проекта приказа избыточными: «Для нас, например, затраты на выполнение приказа могут увеличиться в несколько раз». При этом в компании уже существуют службы, выполняющие работы, необходимые для бесперебойного функционирования критически важной инфраструктуры, в том числе и в условиях ЧС, подчеркнули там. В МТС, «Вымпелкоме», «МегаФоне», Tele2, «ЭР-Телекоме», «НИИ Радио» отказались от комментариев. «Почта России», «Ростелеком» не ответили “Ъ”.

Мероприятия, перечисленные в проекте, сформируют большую регулирующую надстройку, на содержание которой потребуется госфинансирование, считает представитель фабрики инженерных проектов «Симметрия»: «Бизнесу, сегменты которого будут попадать под действие проекта, потребуются дополнительные кадровые ресурсы, которые, по сути, будут исключительно взаимодействовать с проверяющими организациями». Это будет ощутимая статья расходов, полагают в «Симметрии», объемы которой могут колебаться в пределах не менее 3,5 млн руб. в год.

Анастасия Гаврилюк, Екатерина Волкова