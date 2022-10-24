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За связь без ЧС

Новые требования по бесперебойности работы сетей грозят операторам тратами

Минэкономики раскритиковало проект приказа Минцифры, который вводит новые требования по обеспечению защиты от чрезвычайных ситуаций (ЧС) для объектов критически важной инфраструктуры. К ним относятся объекты госуправления, IT и телеком-инфраструктуры. Новые меры приведут к необоснованному росту расходов для бизнеса, считают в Минэкономики. В Минцифры обещают доработать проект с учетом замечаний. Новые меры безопасности потребовались на фоне роста рисков разрушений инфраструктуры на приграничных территориях, считают эксперты.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с отзывом Минэкономики на проект приказа, разработанного Минцифры. Документ перечисляет требования к защите от ЧС объектов критически важной инфраструктуры организаций (КВО), чью деятельность регулирует Минцифры. Проект был размещен 26 июля для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru.

Документ предполагает, в частности, что указанные организации должны обеспечить мониторинг опасных природных явлений и техногенных процессов, способных привести к возникновению ЧС, инженерно-технические мероприятия для предотвращения возникновения ЧС, а также подготовку инфраструктуры к работе в условиях ЧС, создание локальной системы оповещения, обучение работников, обеспечение взаимодействия с МЧС, создание финансовых резервов для ликвидации ЧС и другие меры.

Минэкономики в отзыве отмечает, что реализация этих мер приведет к дополнительным расходам для бизнеса: «Для соблюдения требований организациям необходимо будет расширить штат в среднем от трех до шести сотрудников. Исходя из средней зарплаты по стране, расходы одной организации для соблюдения требований могут составлять около 2–4 млн руб. в год». В Минцифры сообщили “Ъ”, что проект дорабатывается с учетом заключения Минэкономики.

КВО подразделяются на три категории в зависимости от их уровня значимости и опасности прекращения их функционирования, пояснил адвокат МГКА «Бюро адвокатов "Де-юре"» Яков Булут. Подконтрольными Минцифры КВО выступают различные объекты связи, соответственно, обсуждаемый документ в первую очередь будет иметь значение для операторов связи и иных организаций, а также для Роскомнадзора, добавил он. К КВО могут относиться объекты госуправления, информационной и телеком-инфраструктуры, в числе которых также организации телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, добавила адвокат, руководитель практики АБ КИАП Анжелика Решетникова. По ее мнению, Минцифры решило разработать меры в связи с «ростом угроз разрушений на приграничных территориях России».

Операторы связи уже относятся к объектам критической информационной инфраструктуры (КИИ), а распространение на них требований для КВО грозит ростом бюрократических расходов, считает президент ассоциации «Макател» Алексей Амелькин. Инициатива Минцифры требует проработки, добавляет гендиректор провайдера «Обит» Андрей Гук: «Пока нельзя однозначно трактовать все требования к операторам связи».

Представитель «Акадо» согласен с Минэкономики и считает требования проекта приказа избыточными: «Для нас, например, затраты на выполнение приказа могут увеличиться в несколько раз». При этом в компании уже существуют службы, выполняющие работы, необходимые для бесперебойного функционирования критически важной инфраструктуры, в том числе и в условиях ЧС, подчеркнули там. В МТС, «Вымпелкоме», «МегаФоне», Tele2, «ЭР-Телекоме», «НИИ Радио» отказались от комментариев. «Почта России», «Ростелеком» не ответили “Ъ”.

Мероприятия, перечисленные в проекте, сформируют большую регулирующую надстройку, на содержание которой потребуется госфинансирование, считает представитель фабрики инженерных проектов «Симметрия»: «Бизнесу, сегменты которого будут попадать под действие проекта, потребуются дополнительные кадровые ресурсы, которые, по сути, будут исключительно взаимодействовать с проверяющими организациями». Это будет ощутимая статья расходов, полагают в «Симметрии», объемы которой могут колебаться в пределах не менее 3,5 млн руб. в год.

Анастасия Гаврилюк, Екатерина Волкова

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