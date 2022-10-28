Машу Плаксину ждут в Ярославле в ноябре

21 октября на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Тамбов» мы рассказали историю 14-летней Маши Плаксиной из Тамбовской области («Четырнадцатилетний модельер», Алексей Каменский). У девочки фосфат-диабет — ее организм плохо усваивает фосфор. Из-за этого все больше искривляются ноги, развивается сколиоз. Маше нужно сделать сложную операцию и установить на ноги конструкции, которые помогут бедренным костям распрямиться. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 082 086 руб.) собрана. Мама Маши благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

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Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Маша Плаксина

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 21 октября 27 545 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей программы «Вести-Москва», ГТРК «Тамбов», «Адыгея», «Алтай», а также 154 региональных СМИ—партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 29 детям на 26 690 752 руб.