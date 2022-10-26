У банков сокращаются представительские доходы

Иностранные банки сокращают представительства в России: с начала года закрыто шесть из них, причем три — в октябре. Уход банков связан как с принципиальной позицией по отказу от работы в стране после начала военных действий на Украине, так и со сложностями из-за масштабных санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Согласно обновленному реестру ЦБ, с начала года шесть представительств иностранных банков, которые работали в разных городах РФ, добровольно отказались от аккредитации, три сделали это в октябре. За 2021 год было закрыто только три представительства, в 2020 году — одно. Сейчас в России официально действуют 32 подразделения иностранных банков против 65 — на начало 2016 года.

Работа в форме представительства не допускает проведения банковских операций, оно не может открывать счета, привлекать клиентские средства, осуществлять переводы, покупку-продажу валюты и так далее. Представительство не является самостоятельным юрлицом — это обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения кредитной организации, но представляющее ее интересы и осуществляющее ее защиту.

По словам банковского юриста Нины Семиной, прекращение действия аккредитации представительства возможно как в добровольном порядке, так и в принудительном по решению Банка России. Как пояснили “Ъ” в ЦБ, все исключения из реестра в 2022 году были произведены на добровольной основе.

Среди банков, закрывших работу представительств в этом году, дольше всех продержался кипрский RCB Bank (Russian Commercial Bank) с русскими корнями, получивший аккредитацию еще в 2005 году. До ноября 2014 года его контролировал российский ВТБ, впоследствии госбанк сократил долю до 46,29% акций, с 2014 по 2017 год пакет 19,8% принадлежал банку «Открытие». Также представительства закрыли немецкий Bayerische Landesbank, итальянский Iccrea BancaImpresa S.p.A., один из старейших частных швейцарских банков Lombard Odier, кипрский Hellenic Bank и японский Hokkaido Bank. Два последних оставили по одному представительству из двух имевшихся.

При открытии офиса в Москве Bayerische Landesbank рассчитывал привлечь новых клиентов из 800 работающих в то время компаний из Баварии. Но теперь банк прекратил «новые деловые связи» с Россией, Украиной и Белоруссией. Lombard Odier & Co, открывший представительство в 2010 году, планировал привлечь от российских состоятельных клиентов в управление около $20 млрд. Японский Hokkaido Bank открывал представительство с целью сбора информации о сегментах рынка Сахалина и Дальнего Востока РФ. Оно должно было подготовить почву «для развития реальных связей предпринимателей Японии и Дальнего Востока РФ», говорил тогда президент банка Ёсихиро Сэкихачи. Функция офиса Iccrea BancaImpresa S.p.A заключалась в представительстве группы, развитии отношений с местными учреждениями и органами власти и др. Hellenic Bank после начала военных действий на Украине пояснял, что роль представительства заключается в «административной поддержке».

Представительства закрываются в основном из-за отсутствия перспектив развития, полагает финансовый эксперт Надежда Громова. «Санкции обязали западных банкиров открывать счета только гражданам Евросоюза, поэтому потенциально для российских граждан, не имеющих вида на жительство в Европе, сегодня этот сегмент просто закрылся»,— говорит она.

Вместе с тем, добавляет госпожа Громова, в ближайшем будущем в Россию могут начать приходить «банки из тех стран, которые будут заинтересованы в завоевании нового рынка, как корпоративного, так и розничного». По ее словам, представительство иностранного коммерческого банка в другой стране — «это начальная, облегченная форма входа, и она отнюдь не говорит о том, что кредитная организация будет обязательно готова переходить на следующую ступень, открывая дочерние банки с участием своего капитала».

Ольга Шерункова, Максим Буйлов, Евгений Хвостик