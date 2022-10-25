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Коммерсантъ FM
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Для Kia наступают постпродажные времена

Концерн ожидает прекращения поставок новых машин в РФ

В корейской Kia видят риски «схлопывания» российского рынка и могут ограничить работу в стране послепродажным сервисом. Аналитики говорят, что нынешние объемы автопродаж в РФ на уровне 40 тыс. машин в месяц соответствуют спросу, который может дополнительно уменьшиться «с учетом политической ситуации». По мнению источников “Ъ”, инвестиции корейских концернов в развитие производства в РФ еще не окупились, поэтому они могут откладывать решение об уходе, однако вынуждены будут его принять, когда кончатся средства.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Вице-президент Kia Чу У Чжон, которого цитирует Bloomberg, 25 октября сообщил о рисках роста волатильности в России в 2023 году и «схлопывании» рынка. «Мы можем подумать о том, чтобы заниматься только послепродажным обслуживанием, потому что мы просто не можем поставлять туда автомобили»,— добавил он.

Продажи Kia в РФ показали самое большое падение в третьем квартале среди других рынков концерна — на 74,6%, до 14 тыс. штук, следует из отчетности. Это лишь 1,9% от общих продаж против 8,33% годом ранее.

По итогам девяти месяцев падение составило 64,4%, до 57 тыс. штук. По данным АЕБ, в сентябре на российском рынке было продано лишь 3,3 тыс. машин Kia, что на 81% меньше, чем годом ранее (.pdf). Весь рынок сократился на 59,6%, до 46,7 тыс. штук.

Автомобили Kia выпускались в РФ на заводе «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус» (ХММР) в Петербурге, который сейчас остановлен, и на калининградском «Автоторе», где производство корейских автомобилей прекратилось в сентябре. «Дром» писал о досборке на ХММР машин в течение всех месяцев простоя до сентября, но те якобы так и остались некомплектными из-за логистических сложностей и невозможности поставить в РФ часть электронных частей. Корейские СМИ сообщали о возможной продаже актива.

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Собеседники “Ъ” обращают внимание, что Kia и Hyundai имеют в России несколько производственных активов, включая так и не запустившийся бывший завод GM. Их инвестиции, «очевидно, не окупились, поэтому компании могут затягивать с решением об уходе, ожидая улучшения ситуации». Но, в любом случае, полагают источники “Ъ”, «денежные ресурсы компаний в России ограничены, и рано или поздно у них закончатся средства на выплату зарплат и поддержание мощностей».

Сейчас уровень спроса и предложения на российском авторынке находятся примерно на одном уровне, полагает Сергей Удалов из «Автостата». И рынок, вероятно, останется в такой ситуации на длительное время, считает эксперт, даже если резко увеличить предложение. Причем с учетом логистических проблем сделать это за счет импорта сложно, уточняет он, и параллельный импорт «точно не спасет ситуацию» из-за дефицита на других рынках и нежелания и невозможности расширять для них квоты.

Господин Удалов допускает, что число покупателей постепенно продолжит сокращаться «при сохранении нынешней политической и экономической ситуации».

Автомобильный эксперт Владимир Беспалов ожидает, что «при отсутствии шоков» и росте предложения рынок вырастет до 60 тыс. машин в месяц.

Впрочем, поставки автомобилей из Кореи в РФ, согласно таможенной статистике страны, все еще происходят и даже активно восстанавливаются в последние месяцы. Так, за девять месяцев Корея экспортировала в РФ автомобилей на €628,8 млн, из которых в сентябре — почти на €101 млн. Однако это не значит, что речь идет об отгрузках новых автомобилей официальным дистрибутором. Дилеры говорят, что получают автомобили корейских марок со складов в РФ.

Сергей Удалов поясняет, что новыми автомобилями в таможенной статистике считаются и уже зарегистрированные, а затем перепроданные в течение определенного времени с момента выпуска машины. Кроме того, он знает о популярности поставок «относительно новых» подержанных корейских автомобилей.

Ольга Никитина

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