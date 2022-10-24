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Коммерсантъ FM
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Вице-премьеров определили на службу

Координационный совет обеспечения военной операции приступил к работе

На первом заседании координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил при проведении военной операции РФ на Украине Михаил Мишустин распределил полномочия между двумя своими замами в этом новом органе при правительстве. Вице-премьер Дмитрий Григоренко будет отвечать за нормативно-правовое и финансовое обеспечение операции, вице-премьер Денис Мантуров — за поставки вооружения, техники и вещевого имущества. Для текущей деятельности в совете будут созданы профильные рабочие группы — также во главе с вице-премьерами. Они будут решать конкретные вопросы поставок для нужд военной операции, в частности, медикаментов и питания.

На заседании координационного совета по обеспечению потребностей военной операции глава правительства Михаил Мишустин разъяснил задачи этого нового органа

На заседании координационного совета по обеспечению потребностей военной операции глава правительства Михаил Мишустин разъяснил задачи этого нового органа

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На заседании координационного совета по обеспечению потребностей военной операции глава правительства Михаил Мишустин разъяснил задачи этого нового органа

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник, 24 октября, провел первое заседание координационного совета по обеспечению военной операции РФ на Украине. В открытой части мероприятия глава кабмина в основном детализировал президентский указ о создании такого «штаба».

Уже во вторник совет вновь соберется для доклада президенту по теме начисления денежного содержания мобилизованным.

Напомним, о создании новой структуры при правительстве было объявлено 19 октября одновременно с введением военного положения на четырех присоединенных территориях и режимов «уровней реагирования» в других регионах. Такая организация продолжает логику координационно-штабной работы правительства времен пандемии и реагирования на санкции — исполнительная власть включилась в решение фактически военных задач, большая часть которых до этого была в зоне ответственности силового блока (см. “Ъ” от 20 октября).

По словам Михаила Мишустина, задача совета заключается в выстраивании «эффективного взаимодействия системы здравоохранения, промышленности, строительной, транспортной и других сфер», а также в повышении координации между госорганами, регионами и специальными службами. Поэтому в состав совета вошли вице-премьеры, силовики (Минобороны, ФСБ, Росгвардия, МВД) и представители гражданских ведомств (таких как Минфин, Минэкономики и Федеральная налоговая служба).

Работой совета станет определение целевых задач по поставкам вооружений, техники и материальных средств, бюджетное финансирование таких поставок, формирование цен на необходимые вооруженным силам товары, работы и услуги, подбор поставщиков и подрядчиков, а также создание инфраструктуры (как по части логистики, так и содействия в обеспечении создания непосредственно военной инфраструктуры, включая оборудование казарм и полигонов).

Главная «кадровая» новость — распределение обязанностей между двумя заместителями Михаила Мишустина в совете.

Вице-премьер и глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко будет отвечать за нормативно-правовое и финансовое обеспечение, а также за «общий свод» информации. По словам премьера, совет должен выстроить «зеленый коридор» для согласования необходимых решений. Детали механизма в понедельник не сообщались, однако подобный подход в целом уже отработан в режиме «контрсанкций» — в виде упрощенной процедуры принятия нормативно-правовых актов, а также сокращения сроков их подготовки и согласования (см. “Ъ” от 10 марта).

Непосредственно обеспечивающие военную операцию функции возложены на вице-премьера и главу Минпромторга Дениса Мантурова. Он будет отвечать за поставки вооружения, военной техники, средств связи по целевым заданиям Минобороны, а также вещевого имущества военнослужащих (напомним, ранее сообщалось о жалобах мобилизованных на нехватку амуниции). Возможно, в этой связи Михаил Мишустин в понедельник поручил выстроить систему контроля за распределением вещевого довольствия и формированием резервов (в том числе и личного состава), которая позволила бы в режиме реального времени отслеживать уровень необходимого обеспечения потребностей занятых в военной операции.

Внутри совета будут созданы рабочие группы под руководством вице-премьеров — они будут заниматься в том числе обеспечением армии лекарствами, медизделиями и питанием. В регионах же работа, как следовало из заседания, должна выстраиваться вокруг обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры, энергетики, транспорта и связи — напомним, для этого указом президента губернаторам представлены дополнительные полномочия в зависимости от уровня «готовности» (от введения особого режима работы опасных промышленных и инфраструктурных объектов в «зеленых» регионах или ограничения и контроля работы транспорта, связи и IT-инфраструктуры в «желтых» до полномочий по проведению «мобилизационных мероприятий в сфере экономики» в «красных» субъектах). Координировать это направление, как и в ходе борьбы с ковидом, будет мэр Москвы Сергей Собянин, который также входит в состав совета по обеспечению военной операции.

Евгения Крючкова

  • Газета «Коммерсантъ» №198 от 25.10.2022, стр. 1

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