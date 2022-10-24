Вице-премьеров определили на службу

На первом заседании координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил при проведении военной операции РФ на Украине Михаил Мишустин распределил полномочия между двумя своими замами в этом новом органе при правительстве. Вице-премьер Дмитрий Григоренко будет отвечать за нормативно-правовое и финансовое обеспечение операции, вице-премьер Денис Мантуров — за поставки вооружения, техники и вещевого имущества. Для текущей деятельности в совете будут созданы профильные рабочие группы — также во главе с вице-премьерами. Они будут решать конкретные вопросы поставок для нужд военной операции, в частности, медикаментов и питания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На заседании координационного совета по обеспечению потребностей военной операции глава правительства Михаил Мишустин разъяснил задачи этого нового органа

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ На заседании координационного совета по обеспечению потребностей военной операции глава правительства Михаил Мишустин разъяснил задачи этого нового органа

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник, 24 октября, провел первое заседание координационного совета по обеспечению военной операции РФ на Украине. В открытой части мероприятия глава кабмина в основном детализировал президентский указ о создании такого «штаба».

Уже во вторник совет вновь соберется для доклада президенту по теме начисления денежного содержания мобилизованным.

Напомним, о создании новой структуры при правительстве было объявлено 19 октября одновременно с введением военного положения на четырех присоединенных территориях и режимов «уровней реагирования» в других регионах. Такая организация продолжает логику координационно-штабной работы правительства времен пандемии и реагирования на санкции — исполнительная власть включилась в решение фактически военных задач, большая часть которых до этого была в зоне ответственности силового блока (см. “Ъ” от 20 октября).

По словам Михаила Мишустина, задача совета заключается в выстраивании «эффективного взаимодействия системы здравоохранения, промышленности, строительной, транспортной и других сфер», а также в повышении координации между госорганами, регионами и специальными службами. Поэтому в состав совета вошли вице-премьеры, силовики (Минобороны, ФСБ, Росгвардия, МВД) и представители гражданских ведомств (таких как Минфин, Минэкономики и Федеральная налоговая служба).

Работой совета станет определение целевых задач по поставкам вооружений, техники и материальных средств, бюджетное финансирование таких поставок, формирование цен на необходимые вооруженным силам товары, работы и услуги, подбор поставщиков и подрядчиков, а также создание инфраструктуры (как по части логистики, так и содействия в обеспечении создания непосредственно военной инфраструктуры, включая оборудование казарм и полигонов).

Главная «кадровая» новость — распределение обязанностей между двумя заместителями Михаила Мишустина в совете.

Вице-премьер и глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко будет отвечать за нормативно-правовое и финансовое обеспечение, а также за «общий свод» информации. По словам премьера, совет должен выстроить «зеленый коридор» для согласования необходимых решений. Детали механизма в понедельник не сообщались, однако подобный подход в целом уже отработан в режиме «контрсанкций» — в виде упрощенной процедуры принятия нормативно-правовых актов, а также сокращения сроков их подготовки и согласования (см. “Ъ” от 10 марта).

Непосредственно обеспечивающие военную операцию функции возложены на вице-премьера и главу Минпромторга Дениса Мантурова. Он будет отвечать за поставки вооружения, военной техники, средств связи по целевым заданиям Минобороны, а также вещевого имущества военнослужащих (напомним, ранее сообщалось о жалобах мобилизованных на нехватку амуниции). Возможно, в этой связи Михаил Мишустин в понедельник поручил выстроить систему контроля за распределением вещевого довольствия и формированием резервов (в том числе и личного состава), которая позволила бы в режиме реального времени отслеживать уровень необходимого обеспечения потребностей занятых в военной операции.

Внутри совета будут созданы рабочие группы под руководством вице-премьеров — они будут заниматься в том числе обеспечением армии лекарствами, медизделиями и питанием. В регионах же работа, как следовало из заседания, должна выстраиваться вокруг обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры, энергетики, транспорта и связи — напомним, для этого указом президента губернаторам представлены дополнительные полномочия в зависимости от уровня «готовности» (от введения особого режима работы опасных промышленных и инфраструктурных объектов в «зеленых» регионах или ограничения и контроля работы транспорта, связи и IT-инфраструктуры в «желтых» до полномочий по проведению «мобилизационных мероприятий в сфере экономики» в «красных» субъектах). Координировать это направление, как и в ходе борьбы с ковидом, будет мэр Москвы Сергей Собянин, который также входит в состав совета по обеспечению военной операции.

Евгения Крючкова