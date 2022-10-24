У европейского газа искривилась цена

Цены на газ в Европе продолжают снижаться четвертую неделю подряд. Необычно теплая погода задерживает начало отбора из подземных хранилищ, запасы в которых достигли почти 94%. Эти обстоятельства смягчают опасения по поводу нехватки газа в отопительном сезоне. Аналитики полагают, что предложение СПГ в Европе может снизиться из-за того, что азиатские трейдеры вернутся к закупкам топлива для своих рынков, а в ценах на газ по более долгосрочным контрактам уже заложен фактор более холодной погоды, что зимой отразится и на спот-рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ints Kalnins/File Photo, Reuters Фото: Ints Kalnins/File Photo, Reuters

Фьючерс на TTF упал ниже €100 за 1 МВт•ч впервые с июня. В течение 24 октября цена ноябрьского фьючерса снизилась на 15%, до €96,5 за 1 МВт•ч, или около $990 за 1 тыс. кубометров, спотовая цена на TTF на сутки вперед составила €29,5 за 1 МВт•ч, или около $310 за 1 тыс. кубометров. Главные причины — необычно теплая погода, установившаяся в Европе, а также высокие запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ). Они снижают опасения нехватки газа зимой и позволяют продлить закачку в ПХГ. Обычно газ из них начинают отбирать после двадцатых чисел октября.

По данным Refinitiv, в Великобритании и Северо-Западной Европе в этом месяце температура воздуха будет значительно выше сезонной нормы, теплая погода ожидается и в начале ноября. Уровень заполнения ПХГ, по данным AGSI+, в среднем по Европе составляет 93,43%, или около 100 млрд кубометров. В Великобритании ПХГ заполнены полностью, во Франции — на 99,51%, в Дании — на 99,74%, в Германии — на 97%, а в Нидерландах — на 92,5%.

Однако цены на газ все равно втрое выше, чем в среднем перед началом отопительного сезона, а резкое снижение поставок из РФ может привести к дефициту зимой и отключениям электроэнергии. Страны ЕС прорабатывают возможность введения временного «динамического ценового коридора» на хабе TTF, ограничения цен на газ при производстве электроэнергии и обязательных совместных закупок газа. Обсуждать эти меры продолжат на текущей неделе.

Цены на газ традиционно труднопрогнозируемы из-за погодного фактора — «пока он работает в пользу снижения цен, при этом котировки слишком высоки, чтобы был устойчивый спрос со стороны энергоемкой промышленности», отмечает независимый аналитик Александр Собко. Кроме того, в Европу продолжают идти масштабные партии СПГ. Запасы в резервуарах приемных терминалов заполнены до предельного уровня, их производительность составляет около 61%. У берегов Испании, Португалии и Великобритании десятки судов ожидают своей очереди на разгрузку.

Но к зиме начинают готовиться и азиатские покупатели, которые в ближайшие месяцы намерены закупить дополнительные партии СПГ. Стоит ожидать, что азиатские импортеры, которые одновременно действуют и как трейдеры, повезут газ «домой», считает Александр Собко.

Основная часть этого газа приобретается с ценовой привязкой к нефти или внутренним ценам на газ в США, то есть для этих компаний СПГ оказывается по себестоимости намного дешевле, чем цена европейских бирж, поясняет эксперт.

В период пониженного спроса со стороны отопления, уточняет он, часть объемов направляется на перепродажу, но в отопительный сезон они «будут нужны дома».

«Будет интересно наблюдать, не увидим ли мы парадокс, когда биржевые цены в Азии останутся ниже европейских, но часть СПГ все равно будет уходить из-за добровольного перенаправления объемов национальными импортерами,— отмечает господин Собко.— Мы уже видели, как китайский регулятор посоветовал сделать именно так своим нефтегазовым компаниям. Разумеется, это не повлияет на поведение трейдеров СПГ из группы majors или экспортеров».

По мнению Ивана Тимонина из «Выгон Консалтинга», увеличение спроса, например, на фоне похолодания с высокой вероятностью может вернуть котировки к прежним значениям, что подтверждают и форвардные кривые: контракты на поставку газа на европейский рынок в декабре, например, оцениваются уже почти в $1,5 тыс. за 1 тыс. кубометров, что практически в полтора раза превышает текущий уровень спотовых цен. С учетом грядущего изменения погоды и роста спроса, полагает эксперт, котировки на европейском рынке с высокой вероятностью будут держаться выше $2 тыс. за 1 тыс. кубометров с возможностью еще более серьезных всплесков в отдельные дни.

Татьяна Дятел