Ничто всечеловеческое не чуждо

В Москве состоялась пресс-конференция организаторов и участников XVI Международного театрального фестиваля им. А. П. Чехова, на которой была оглашена программа 2023 года. Изменившуюся, но все равно внушительную международность фестиваля оценивает Татьяна Кузнецова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вместе с Валерием Шадриным (в центре) прошлое фестиваля вспоминали его коллеги, включая Алексея Бартошевича (справа)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Вместе с Валерием Шадриным (в центре) прошлое фестиваля вспоминали его коллеги, включая Алексея Бартошевича (справа)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Чеховский фестиваль, проходящий раз в два года, в октябре 2022-го отметил 30-летие. Открывший пресс-конференцию спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой подчеркнул ведущую роль Валерия Шадрина, бессменного руководителя, гендиректора и куратора Чехфеста, доказавшего, что «в самых трудных — нищенских — условиях (господин Швыдкой имел в виду начало 1990-х.— “Ъ”) можно проводить невероятные проекты». Соучредитель фестиваля профессор-театровед Алексей Бартошевич оживил воспоминания о самых ярких событиях «дитяти горбачевских времен», особо отметив «головокружительное чувство свободы», охватившее Москву в те годы. «А как нас любили в мире!» — подхватили старожилы, припомнив и Театральную олимпиаду 2001 года с карнавальным шествием по Тверской, и друга фестиваля — режиссера Питера Брука, автора концепции «всечеловеческого объединения». После ностальгического пролога короткие анонсы своих проектов и спектаклей представили участники XVI Чехфеста — как присутствующие, так и отсутствующие (в режиме видеовыступлений).

Программа оказалась неожиданно обширной, причем не только по нынешним временам. С 24 мая по 8 октября 2023 года в Москве будет представлено 15 спектаклей из 13 стран. Европа, по понятным причинам, в Чехфесте участвовать не будет, в афише доминируют Азия и Южная Америка — последняя преимущественно с танцевальными проектами. Откроют фестиваль аргентинец Эрман Корнехо и его труппа; в прошлом завлекавшие москвичей старинным и салонным танго, на сей раз они привезут «Дикое танго» — судя по фотографиям, брутальное и атлетичное. Закрывают Чехфест тоже аргентинцы: Современный балет театра Сан-Мартин исполнит «Песнь о земле» на музыку Малера. Кубинские «современники» представят «Carmina Burana» Карла Орфа в хореографии и постановке Джорджа Сеспедеса, а музыканты будут российские: симфонический оркестр Московской филармонии, хор Минина и детский хор «Весна».

Единственного Чехова на фестиваль привезут бразильцы, для которых российский классик — часть школьной программы: «Трех сестер» четыре актрисы и два музыканта представят в виде свободной интерпретации под говорящим названием «В Москву! Палимпсест». Впервые в Москву приезжают чилийцы со спектаклем «Мален» — об инициации, наследии предков и диалоге поколений: режиссер-хореограф Рикардо Куракео Куриче занял в своей постановке 16 женщин в диапазоне от 10 до 70 лет. Впервые Москва увидит и труппу из ЮАР — «Вуяни Данс Компани» покажет необычную версию равелевского «Болеро», в котором хореограф Грегори Макома расслышал ритуальные траурные марши аборигенов. Вторым источником вдохновения для его спектакля «Сион: реквием по "Болеро" Равеля» стали роман южноафриканца Закеса Мда и его главный герой — плакальщик.

Китай представляет «Компания Чжао Лян Арт» с пластическим спектаклем дивной красоты, поставленным Чжао Лянем «в стиле чань-буддизма»; главным аксессуаром «Чайного заклинания» будет уникальный артефакт — чайный сервиз IX века императора Си-цзуна. Вьетнамский театр Тханг Лонг покажет традиционное национальное представление — кукольный спектакль на воде с живыми музыкантами. А вот из Индии приедет адаптированный Шекспир: артисты с выбеленными, как у мимов, лицами представят спектакль «Макбет: что сделано, то сделано» — собственную интерпретацию великой трагедии.

Обильно представлено ближнее зарубежье. Из Армении приедет Русский драматический театр со спектаклем «Гардения» в постановке Гора Маркаряна. А с артистами Театра на Таганке Нарине Григорян и ее постановочная команда сделает спектакль «Муму» — тургеневский рассказ молодой армянский режиссер трактует как «историю о свободе — о человеке, который отстаивает свою истинную природу». Еще один совместный проект приедет из Белоруссии: пьесу Константина Стешика «Камень глупости» поставил екатеринбуржец Дмитрий Зимин. Казахский режиссер Фархад Молдогали, прошедший школу Владимира Панкова, привезет саунд-драму «Кулагер» — по поэме Джансагурова, написанной в разгар репрессий 1937 года. Представление, полное символов и метафор, сопровождает этно-модерн-джаз группы Steppe Sons. Из Узбекистана приедет «Материнское поле» — собственную инсценировку романа Айтматова поставила Нигора Гоибназарова в Сырдарьинском театре музыкальной драмы. Киргизия, наконец, покажет спектакль для детей «Письма-самолетики» с актерами и куклами: режиссер Айнула Качкыбек Кызы сочинила «театральную постановку о детстве, смерти, жизни и мечтах» по произведениям Эрика-Эмманюэля Шмитта.

Не совсем «всечеловеческое объединение», конечно, но все-таки внушительно — впрочем, на то у Валерия Шадрина и репутация одного из главных столпов отечественной продюсерской школы. Теперь, однако, можно оценить и предвидение, которым кажется его давнее пристрастие к экзотическим зрелищам из дальних стран. Даже в самые благополучные по части международного культурного обмена годы в программах Чехфеста Юго-Восточная Азия во всем многообразии традиций и современности (от Пекинской оперы до южнокорейского авангарда) составляла не менее половины афиши, так что никакого совсем уж революционного репертуарного разворота вроде бы и не произошло. Остается надеяться, что без дальнейших корректив до весны обойдется.