Ничто всечеловеческое не чуждо

В Москве состоялась пресс-конференция организаторов и участников XVI Международного театрального фестиваля им. А. П. Чехова, на которой была оглашена программа 2023 года. Изменившуюся, но все равно внушительную международность фестиваля оценивает Татьяна Кузнецова.
Вместе с Валерием Шадриным (в центре) прошлое фестиваля вспоминали его коллеги, включая Алексея Бартошевича (справа)
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Чеховский фестиваль, проходящий раз в два года, в октябре 2022-го отметил 30-летие. Открывший пресс-конференцию спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой подчеркнул ведущую роль Валерия Шадрина, бессменного руководителя, гендиректора и куратора Чехфеста, доказавшего, что «в самых трудных — нищенских — условиях (господин Швыдкой имел в виду начало 1990-х.— “Ъ”) можно проводить невероятные проекты». Соучредитель фестиваля профессор-театровед Алексей Бартошевич оживил воспоминания о самых ярких событиях «дитяти горбачевских времен», особо отметив «головокружительное чувство свободы», охватившее Москву в те годы. «А как нас любили в мире!» — подхватили старожилы, припомнив и Театральную олимпиаду 2001 года с карнавальным шествием по Тверской, и друга фестиваля — режиссера Питера Брука, автора концепции «всечеловеческого объединения». После ностальгического пролога короткие анонсы своих проектов и спектаклей представили участники XVI Чехфеста — как присутствующие, так и отсутствующие (в режиме видеовыступлений).
Программа оказалась неожиданно обширной, причем не только по нынешним временам. С 24 мая по 8 октября 2023 года в Москве будет представлено 15 спектаклей из 13 стран. Европа, по понятным причинам, в Чехфесте участвовать не будет, в афише доминируют Азия и Южная Америка — последняя преимущественно с танцевальными проектами. Откроют фестиваль аргентинец Эрман Корнехо и его труппа; в прошлом завлекавшие москвичей старинным и салонным танго, на сей раз они привезут «Дикое танго» — судя по фотографиям, брутальное и атлетичное. Закрывают Чехфест тоже аргентинцы: Современный балет театра Сан-Мартин исполнит «Песнь о земле» на музыку Малера. Кубинские «современники» представят «Carmina Burana» Карла Орфа в хореографии и постановке Джорджа Сеспедеса, а музыканты будут российские: симфонический оркестр Московской филармонии, хор Минина и детский хор «Весна».
Единственного Чехова на фестиваль привезут бразильцы, для которых российский классик — часть школьной программы: «Трех сестер» четыре актрисы и два музыканта представят в виде свободной интерпретации под говорящим названием «В Москву! Палимпсест». Впервые в Москву приезжают чилийцы со спектаклем «Мален» — об инициации, наследии предков и диалоге поколений: режиссер-хореограф Рикардо Куракео Куриче занял в своей постановке 16 женщин в диапазоне от 10 до 70 лет. Впервые Москва увидит и труппу из ЮАР — «Вуяни Данс Компани» покажет необычную версию равелевского «Болеро», в котором хореограф Грегори Макома расслышал ритуальные траурные марши аборигенов. Вторым источником вдохновения для его спектакля «Сион: реквием по "Болеро" Равеля» стали роман южноафриканца Закеса Мда и его главный герой — плакальщик.
Китай представляет «Компания Чжао Лян Арт» с пластическим спектаклем дивной красоты, поставленным Чжао Лянем «в стиле чань-буддизма»; главным аксессуаром «Чайного заклинания» будет уникальный артефакт — чайный сервиз IX века императора Си-цзуна. Вьетнамский театр Тханг Лонг покажет традиционное национальное представление — кукольный спектакль на воде с живыми музыкантами. А вот из Индии приедет адаптированный Шекспир: артисты с выбеленными, как у мимов, лицами представят спектакль «Макбет: что сделано, то сделано» — собственную интерпретацию великой трагедии.
Обильно представлено ближнее зарубежье. Из Армении приедет Русский драматический театр со спектаклем «Гардения» в постановке Гора Маркаряна. А с артистами Театра на Таганке Нарине Григорян и ее постановочная команда сделает спектакль «Муму» — тургеневский рассказ молодой армянский режиссер трактует как «историю о свободе — о человеке, который отстаивает свою истинную природу». Еще один совместный проект приедет из Белоруссии: пьесу Константина Стешика «Камень глупости» поставил екатеринбуржец Дмитрий Зимин. Казахский режиссер Фархад Молдогали, прошедший школу Владимира Панкова, привезет саунд-драму «Кулагер» — по поэме Джансагурова, написанной в разгар репрессий 1937 года. Представление, полное символов и метафор, сопровождает этно-модерн-джаз группы Steppe Sons. Из Узбекистана приедет «Материнское поле» — собственную инсценировку романа Айтматова поставила Нигора Гоибназарова в Сырдарьинском театре музыкальной драмы. Киргизия, наконец, покажет спектакль для детей «Письма-самолетики» с актерами и куклами: режиссер Айнула Качкыбек Кызы сочинила «театральную постановку о детстве, смерти, жизни и мечтах» по произведениям Эрика-Эмманюэля Шмитта.
Не совсем «всечеловеческое объединение», конечно, но все-таки внушительно — впрочем, на то у Валерия Шадрина и репутация одного из главных столпов отечественной продюсерской школы. Теперь, однако, можно оценить и предвидение, которым кажется его давнее пристрастие к экзотическим зрелищам из дальних стран. Даже в самые благополучные по части международного культурного обмена годы в программах Чехфеста Юго-Восточная Азия во всем многообразии традиций и современности (от Пекинской оперы до южнокорейского авангарда) составляла не менее половины афиши, так что никакого совсем уж революционного репертуарного разворота вроде бы и не произошло. Остается надеяться, что без дальнейших корректив до весны обойдется.