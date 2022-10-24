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Коммерсантъ FM
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1,375 триллиона долларов составил дефицит госбюджета США по итогам 2022 финансового года (завершился 30 сентября). По сравнению с 2021 годом ($2,776 трлн) он сократился на 50%, сообщил Минфин страны, что, в свою очередь, было на 11% ниже рекорда 2020 года, когда дефицит превысил $3 трлн. Сокращение дефицита было связано с завершением программ поддержки во время пандемии — расходная часть финплана сжалась на $550 млрд, или 8%, до $6,3 трлн, доходы бюджета при этом увеличились на 21%, до $4,9 трлн. В следующем финансовом году, по оценке Бюджетного управления Конгресса, дефицит должен сократиться до $984 млрд, но затем показатель вновь начнет увеличиваться.

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