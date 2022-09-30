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Коммерсантъ FM
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Строители тяготятся контролерами

Бухучет госстроек просят не показывать казначейству

Строительные компании опасаются, что введение обязательного расширенного казначейского сопровождения (РКС) при реализации крупных госконтрактов по строительству может в настоящее время привести к срыву ввода в строй значимых объектов. Механизм РКС с января 2023 года должен стать обязательным для всех проектов стоимостью более 1 млрд руб. Через Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) участники рынка обратились к Михаилу Мишустину с просьбой сохранить нынешний порядок, когда для каждого случая РКС требуется решение правительства.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо президента РСПП Александра Шохина от 23 сентября премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой сохранить применение РКС при реализации не всех госконтрактов, а только при строительстве объектов, установленных отдельными актами правительства РФ. В аппарате правительства подтвердили “Ъ” получение письма.

В рамках РКС исполнитель госконтракта и все его подрядчики должны дать доступ Федеральному казначейству к своим системам бухгалтерского и управленческого учета для проверки соответствия затрат, поясняет независимый эксперт в сфере инфраструктуры и ГЧП Александра Галактионова. По ее словам, цель такого механизма — повысить прозрачность расчетов и снизить риски коррупции.

Запуск РКС должен был стартовать в начале 2022 года при реализации строительных госконтрактов на сумму выше 1 млрд руб., но в апреле власти отложили это до января 2023 года, и сейчас оно требуется только по решению правительства. В Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК) уточнили, что пока практика применения норм РКС отсутствует и ни одного госконтракта по такой схеме реализовано не было.

В РСПП считают, что в кризис и из-за введенных санкций РКС необходимо апробировать на ряде объектов, так как сейчас фактические затраты могут отличаться от планируемых из-за изменений проектных решений. В стройиндустрии и без этого избыточный контроль, что приводит к дополнительным издержкам, а повсеместное ведение РКС может заметно затруднить реализацию инфраструктурных проектов, соглашается Александра Галактионова. Кроме того, у подрядчиков могут возникнуть дополнительные расходы на программное обеспечение и увеличение количества сотрудников из-за изменения системы отчетности, повышаются риски получения штрафов, возможны задержки по выплатам зарплаты из-за необходимости экономического обоснования выплат работникам, опасаются в РСПП.

Работа строительных компаний, реализующих проекты по госконтрактам, может быть парализована, что неминуемо приведет к срыву выполнения планов по строительству значимых объектов, соглашаются в НАИК. Однако в этом году в рамках антикризисных мер подрядчики смогли добиться более лояльных условий работы в сфере госзаказа: допустимый объем авансов по госконтрактам увеличился c 30% до 90%, напоминает первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

В НАИК поддерживают инициативу РСПП и утверждают, что направили аналогичное предложение в Минфин, где “Ъ” подтвердили получение письма. В министерстве добавили, что по поручению правительства РФ уже прорабатывается вопрос продления до конца 2024 года положений об осуществлении РКС только при принятии отдельных решений правительства.

В то же время РКС — один из наиболее действенных механизмов защиты госзаказчика от финансовых рисков в строительстве, считает гендиректор «Смарт Инжинирс» Хусейн Плиев. К тому же, напоминает он, РКС отпугивает от участия в проекте недобросовестных подрядчиков, которые уклоняются от уплаты налогов и пользуются услугами серых поставщиков и субподрядчиков.

По подсчетам Александры Галактионовой, в январе—июне 2022 года было заключено 774 строительных госконтрактов стоимостью более 500 млн руб. на общую сумму 1,05 трлн руб. По количеству это на 72% больше год к году, а по стоимости — на 57%. Но из-за начала частичной мобилизации в конце этого года ожидается снижение количества и объемов контрактов, и по итогам 2022 года динамика прироста составит 15–20%, прогнозирует эксперт.

Дарья Андрианова

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