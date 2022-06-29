Коров ранжируют по надоям

Необходимость сокращать затраты бюджета вынуждает Минсельхоз изменить принцип распределения субсидий на покупку кормов для компаний, выращивающих молочный скот. В прошлом году эта мера принималась экстренно из-за подорожания белковых кормов, спровоцировавшего сокращение поголовья, поэтому сейчас финансовую помощь получают все обратившиеся за ней аграрии. Теперь министерство предлагает выдавать больше средств тем, у кого выше надои. Но это может привести к уходу с рынка небольших фермеров, которым как раз не хватает ресурсов для повышения производительности, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

О проработке Минсельхозом изменений правил получения аграриями субсидий на покупку кормов сообщили источники “Ъ” в отрасли. По их словам, для компаний, имеющих более высокие надои, могут добавить повышающий коэффициент, от чего зависит сумма субсидий. В Минсельхозе на запрос “Ъ” оперативно не ответили.

Мера по компенсации части затрат на приобретение кормов была введена для молочных ферм в 2021 году из-за удорожания белковых кормов и компонентов, что спровоцировало сокращение поголовья. Поэтому в прошлом году единственным условием для получения субсидий является сохранение поголовья. В 2021 году для этих целей было выделено 10 млрд руб., за счет которых компенсировалось до 50% затрат на 1 тонну кормов. В 2022 году сумму могут увеличить до 15 млрд руб., знает один из собеседников “Ъ”.

По его словам, Минсельхоз не устраивает субсидирование компаний, слабо влияющих на объем производства в целом по стране. Теперь чиновники хотят компенсировать затраты на закупку высокобелковых кормов, обеспечивающих рост надоев, что и станет определяющим для повышенной субсидии. «Но пока четких параметров нет»,— добавляет собеседник “Ъ”. Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко считает, что госсубсидии могли бы стимулировать производителей повышать продуктивность, приобретая более дорогие корма.

Один из агропроизводителей отмечает, что на долю всех кормов в себестоимости производства молока приходится до 50%, из которых около 30% — белковые корма. Председатель совета директоров ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев добавляет, что в последние два года из-за значительного подорожания кормов затраты на них не окупаются стоимостью молока. По этой причине, говорит он, добиваться надоев свыше 30–33 кг в день становится экономически невыгодным. По данным Минсельхоза, на 31 января 2022 года средний удой в сутки составлял 18,68 кг.

Президент ГК «Эконива» Штефан Дюрр считает, что стимулировать повышение продуктивности молочного скота нужно до определенного порога: «Иначе это может быть не только экономически нецелесообразно, но и вредно для здоровья поголовья». Заместитель гендиректора ГК «Дамате» Андрей Григоращенко считает логичным привязать размер субсидий не к надоям конкретного предприятия, а к средним показателям в том или ином регионе: если они выше, то и поддержка больше.

Глава Streda Consulting Алексей Груздев указывает, что значительный объем молока до сих пор производится не на индустриальных предприятиях. На долю топ-30 крупных компаний, по оценкам «Союзмолоко», приходится 15% производимого товарного молока, часть которых, по словам источника “Ъ”, «сложно назвать модернизированными и индустриальными».

Сокращение поддержки небольших фермеров, к которому приведет реализация предложения Минсельхоза, может стать причиной их ухода с рынка, что негативно отразится на общих объемах производства молока, указывает господин Груздев. Директор Института развития предпринимательства и экономики Наталья Назарова считает, что в субсидиях сейчас нуждаются как раз небольшие хозяйства, которым не хватает ресурсов для увеличения надоя.

Алексей Груздев добавляет, что в 2020 году и первом полугодии 2021 года из-за резкого роста себестоимости производства сырого молока многие крупные агрокомпании корректировали рационы кормления скота, сокращая долю дорогих концентратов. Поэтому, считает он, в случае принятия Минсельхозом решения о дифференцированных ставках субсидий важными будут механизмы контроля за использованием кормов, чтобы не допускать злоупотреблений со стороны их получателей.

Алексей Полухин