ВОЗ определила цену физкультуры

По оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), до 2030 года расходы на медицину в мире могут дополнительно вырасти на $300 млрд из-за недостаточной физической активности населения. Она, в свою очередь, приведет к появлению полумиллиарда новых случаев неинфекционных заболеваний — вызванных в основном гипертонией и депрессией. Чтобы их предотвратить, ВОЗ продвигает предложенный странам в 2017 году план действий по созданию для населения возможностей для более активного образа жизни. Однако, как следует из проведенного организацией анализа, большинства из 29 целевых показателей плана пока смогли достичь менее половины стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

До 2030 года мировые расходы на национальные системы здравоохранения могут вырасти на $300 млрд, если физическая активность населения останется на нынешнем уровне. К такому выводу пришли эксперты ВОЗ, оценив промежуточные результаты внедрения мероприятий Глобального плана действий ВОЗ по повышению уровня физической активности на 2018–2030 годы (ГПДФА) в 194 странах мира.

ВОЗ разработала этот документ в 2017 году, в нем правительствам даны рекомендации по четырем направлениям: активное общество, активная окружающая среда, активные люди и активные системы. Всего в плане 29 целевых показателей. Выполнив предложенные меры, государства к 2030 году могли бы снизить недостаток физической активности населения на 15%. Однако, как показывают результаты нынешнего промежуточного отчета ВОЗ, хотя отдельные страны занимались этими вопросами, общие темпы реализации программы остаются весьма медленными. Только два из 29 показателей достигнуты более чем тремя четвертями стран. Речь идет о проведении национальных обследований уровня физической активности и о внедрении национальных стандартов безопасности дорожного движения (чтобы создать безопасные перекрестки для пешеходов и велосипедистов). От половины до двух третей стран достигли выполнения еще девяти показателей. В их числе — создание национальных планов по продвижению стандартов физической активности для разных групп населения, включая матерей с детьми, офисных сотрудников и пожилых. Большинства же (18 из 29 целевых показателей), как отмечает ВОЗ, смогли достичь менее половины стран. Главным фактором медленного внедрения рекомендаций ВОЗ называет пандемию — она негативно сказалась как на фактическом уровне физической активности населения, так и на возможности правительств уделять внимание нормотворчеству в этой сфере.

Продолжение отставания с внедрением мероприятий ГПДФА к 2030 году, по прогнозу ВОЗ, приведет к появлению полумиллиарда «дополнительных» случаев неинфекционных заболеваний. Почти половина из них (47%) будут вызваны гипертонией, 43% — депрессией. Три четверти случаев этих заболеваний придутся на страны с уровнем дохода ниже или выше среднего. При этом наибольшие экономические издержки понесут страны с высокими доходами, так как именно на них придутся 70% дополнительных медицинских расходов.

В России с 2018 года в рамках нацпроекта «Демография» реализуется профильный федеральный проект «Спорт — норма жизни». Его цель — увеличить долю россиян, систематически занимающихся спортом, с 43% до 70% к 2030 году. По итогам 2021 года, по данным Минтруда, показатель программы оказался перевыполнен: доля физкультурников выросла до 49% вместо плановых 45,2%. Отметим, впрочем, что Счетная палата критиковала формулу расчета этого показателя, назвав ее «манипулятивной».

Анастасия Мануйлова