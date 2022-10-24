Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дни рождения

Сегодня исполняется 61 год члену наблюдательного совета консорциума «Альфа-групп» Герману Хану

Герман Хан

Герман Хан

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Герман Хан

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляет президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер:

— Дорогой Герман! Только что закончившуюся череду еврейских осенних праздников ты продолжил своим днем рождения. Не все евреи знают об этом, но многим из них стоит накрыть в этот день праздничный стол или хотя бы поднять бокал в твою честь. Количество людей, которым ты помог в жизни и которые испытывают к тебе благодарность, столь велико, что впору учреждать отдельный праздник. Но, пока он не учрежден, отметим просто твой день рождения как праздник тех, кто лично с тобой знаком. Все мы находимся под влиянием твоего обаяния, пользуемся плодами твоей мудрости, дружеской расположенности и щедрой доброты. Желаем тебе оставаться таким, как ты есть, подольше — в полном здравии и неиссякаемой силе, с удачей в бизнесе, других сферах деятельности и замыслах. И пусть это продолжается до твоих 120.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...