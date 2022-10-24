Сегодня исполняется 61 год члену наблюдательного совета консорциума «Альфа-групп» Герману Хану

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Герман Хан

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляет президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер:

— Дорогой Герман! Только что закончившуюся череду еврейских осенних праздников ты продолжил своим днем рождения. Не все евреи знают об этом, но многим из них стоит накрыть в этот день праздничный стол или хотя бы поднять бокал в твою честь. Количество людей, которым ты помог в жизни и которые испытывают к тебе благодарность, столь велико, что впору учреждать отдельный праздник. Но, пока он не учрежден, отметим просто твой день рождения как праздник тех, кто лично с тобой знаком. Все мы находимся под влиянием твоего обаяния, пользуемся плодами твоей мудрости, дружеской расположенности и щедрой доброты. Желаем тебе оставаться таким, как ты есть, подольше — в полном здравии и неиссякаемой силе, с удачей в бизнесе, других сферах деятельности и замыслах. И пусть это продолжается до твоих 120.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»