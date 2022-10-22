Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Заполярный свинг

Вышел новый альбом a-ha

Норвежская группа a-ha неожиданно выпустила первый за семь лет студийный альбом — «True North». Смесь удивления и восторга — такова реакция, которую, как обнаружил Борис Барабанов, провоцирует новый диск.

Предыдущая фотография
По-прежнему эффектный вокал Мортена Харкета подан в новом альбоме крупным планом

По-прежнему эффектный вокал Мортена Харкета подан в новом альбоме крупным планом

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Фото: Sony Music Entertainment Germany GMBH

Следующая фотография
1 / 2

По-прежнему эффектный вокал Мортена Харкета подан в новом альбоме крупным планом

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Фото: Sony Music Entertainment Germany GMBH

В начале нынешнего года группа a-ha выпустила «A-ha: The Movie» — документальный фильм о своей карьере длиной в 40 лет. В нем демонстративно подчеркивалось, что карьера трио сложилась не благодаря взаимодействию его членов, не как сумма талантов, а вопреки непримиримым противоречиям внутри коллектива. «Трудно работать с людьми, которые не хотят находиться вместе в кадре»,— признавался в фильме фотограф, работающий с группой еще с 1985 года. Соответственно, выход нового материала под брендом a-ha — последнее, чего можно было ожидать после «A-ha: The Movie», даже несмотря на уже подписанный к тому времени группой новый контракт с Sony Music.

Теперь, однако, выяснилось, что к моменту выхода «A-ha: The Movie» на экраны новый, одиннадцатый альбом группы уже был записан. Обстоятельства записи легли в основу еще одного фильма, который, как и сам диск, называется «True North» («Истинный север»). Альбом создавался в режиме живых студийных сессий, то есть всеми музыкантами одновременно, в городе Будё, расположенном на 90 км севернее полярного круга. Вместе с a-ha в записи участвовал Арктический филармонический оркестр, полновесный симфонический коллектив, база которого находится в этом городе. Там же, в Будё, прошла и премьера фильма, который представляет собой сочетание кадров из звукозаписывающей студии и игровых эпизодов.

Если в большинстве альбомов a-ha основным автором песен был Пол Воктор-Савой, то в «True North» он разделил эти обязанности поровну с коллегой Магне Фурухольменом — каждый написал по шесть песен. Фурухольмен же и представил публике концепцию нового диска. Она состоит в том, что «True North» должен стать норвежским аналогом альбома Брюса Спрингстина «Western Stars» (2019). Если Спрингстин пытался передать музыкальными, а затем и кинематографическими средствами величие бескрайних просторов Америки, то «True North» — это письмо с Крайнего Севера Норвегии, где горы встречаются с морем. В этом письме есть место и личным историям, и глобальным темам взаимодействия с природой. «Северный норвежский пейзаж стал частью ДНК, цвета и текстуры альбома»,— говорит Магне Фурухольмен.

Роль оркестра в этой концепции сложно переоценить. Он не только добавляет музыкальной палитре кинематографичности, но и заменяет лидирующие синтезаторы. Для группы, сделавшей себе имя в пору расцвета синти-попа, это заметная метаморфоза.

Самым большим сюрпризом стоит считать эпизоды, когда a-ha начинают свинговать. Уже во вступлении ко второму треку альбома, «Hunter In The Hills», звучит стопроцентно джазовая ритм-секция, а оркестровые струнные вливаются в песню абсолютно по-голливудски. Ощущение масштаба, воздуха всегда было свойственно музыке a-ha, и, как выясняется, есть средства, которые для достижения этой цели группа еще не использовала. Джазовый ритм лежит и в основе песни «Bumblebee», написанной к 60-летию сестры Пола Воктора.

Говорить о «True North» и не акцентировать возраст действующих лиц этой истории никак не получается — уж слишком эти паспортные цифры контрастируют с чистым, льющимся как родниковая вода голосом Мортена Харкета. Ему 63, его голосовой диапазон составляет пять октав, и мы помним, что в песне «Summer Moved On» из альбома «Minor Earth Major Sky» (2000) он держал одну ноту рекордные 20 секунд. При этом «True North» — не тот случай, когда стоит задумываться о высоте нот, которые он берет.

Популярная музыка в ее классическом виде, которую a-ha исповедуют на новом альбоме,— это все же не спорт, и кроме секунд, децибел, цифр продаж и мест в чартах здесь есть что-то еще. Беря на вооружение киногеничный американский поп, как в «Oh My Word», обращаясь к собственному балладному прошлому в «True North» или седлая любимого синти-попового конька в «Make Me Understand», Пол Воктор-Савой и Магне Фурухольмен остаются феноменально одаренными мелодистами. И, возможно, это вообще первый альбом a-ha, во время которого слушатель может не знать о том, что у микрофона — величайший поп-вокалист, не ждать от него рекордов, но получать удовольствие просто от самих песен.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...