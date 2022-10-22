Заполярный свинг

Норвежская группа a-ha неожиданно выпустила первый за семь лет студийный альбом — «True North». Смесь удивления и восторга — такова реакция, которую, как обнаружил Борис Барабанов, провоцирует новый диск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография По-прежнему эффектный вокал Мортена Харкета подан в новом альбоме крупным планом Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров / купить фото Фото: Sony Music Entertainment Germany GMBH Следующая фотография 1 / 2 По-прежнему эффектный вокал Мортена Харкета подан в новом альбоме крупным планом Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров / купить фото Фото: Sony Music Entertainment Germany GMBH

В начале нынешнего года группа a-ha выпустила «A-ha: The Movie» — документальный фильм о своей карьере длиной в 40 лет. В нем демонстративно подчеркивалось, что карьера трио сложилась не благодаря взаимодействию его членов, не как сумма талантов, а вопреки непримиримым противоречиям внутри коллектива. «Трудно работать с людьми, которые не хотят находиться вместе в кадре»,— признавался в фильме фотограф, работающий с группой еще с 1985 года. Соответственно, выход нового материала под брендом a-ha — последнее, чего можно было ожидать после «A-ha: The Movie», даже несмотря на уже подписанный к тому времени группой новый контракт с Sony Music.

Теперь, однако, выяснилось, что к моменту выхода «A-ha: The Movie» на экраны новый, одиннадцатый альбом группы уже был записан. Обстоятельства записи легли в основу еще одного фильма, который, как и сам диск, называется «True North» («Истинный север»). Альбом создавался в режиме живых студийных сессий, то есть всеми музыкантами одновременно, в городе Будё, расположенном на 90 км севернее полярного круга. Вместе с a-ha в записи участвовал Арктический филармонический оркестр, полновесный симфонический коллектив, база которого находится в этом городе. Там же, в Будё, прошла и премьера фильма, который представляет собой сочетание кадров из звукозаписывающей студии и игровых эпизодов.

Если в большинстве альбомов a-ha основным автором песен был Пол Воктор-Савой, то в «True North» он разделил эти обязанности поровну с коллегой Магне Фурухольменом — каждый написал по шесть песен. Фурухольмен же и представил публике концепцию нового диска. Она состоит в том, что «True North» должен стать норвежским аналогом альбома Брюса Спрингстина «Western Stars» (2019). Если Спрингстин пытался передать музыкальными, а затем и кинематографическими средствами величие бескрайних просторов Америки, то «True North» — это письмо с Крайнего Севера Норвегии, где горы встречаются с морем. В этом письме есть место и личным историям, и глобальным темам взаимодействия с природой. «Северный норвежский пейзаж стал частью ДНК, цвета и текстуры альбома»,— говорит Магне Фурухольмен.

Роль оркестра в этой концепции сложно переоценить. Он не только добавляет музыкальной палитре кинематографичности, но и заменяет лидирующие синтезаторы. Для группы, сделавшей себе имя в пору расцвета синти-попа, это заметная метаморфоза.

Самым большим сюрпризом стоит считать эпизоды, когда a-ha начинают свинговать. Уже во вступлении ко второму треку альбома, «Hunter In The Hills», звучит стопроцентно джазовая ритм-секция, а оркестровые струнные вливаются в песню абсолютно по-голливудски. Ощущение масштаба, воздуха всегда было свойственно музыке a-ha, и, как выясняется, есть средства, которые для достижения этой цели группа еще не использовала. Джазовый ритм лежит и в основе песни «Bumblebee», написанной к 60-летию сестры Пола Воктора.

Говорить о «True North» и не акцентировать возраст действующих лиц этой истории никак не получается — уж слишком эти паспортные цифры контрастируют с чистым, льющимся как родниковая вода голосом Мортена Харкета. Ему 63, его голосовой диапазон составляет пять октав, и мы помним, что в песне «Summer Moved On» из альбома «Minor Earth Major Sky» (2000) он держал одну ноту рекордные 20 секунд. При этом «True North» — не тот случай, когда стоит задумываться о высоте нот, которые он берет.

Популярная музыка в ее классическом виде, которую a-ha исповедуют на новом альбоме,— это все же не спорт, и кроме секунд, децибел, цифр продаж и мест в чартах здесь есть что-то еще. Беря на вооружение киногеничный американский поп, как в «Oh My Word», обращаясь к собственному балладному прошлому в «True North» или седлая любимого синти-попового конька в «Make Me Understand», Пол Воктор-Савой и Магне Фурухольмен остаются феноменально одаренными мелодистами. И, возможно, это вообще первый альбом a-ha, во время которого слушатель может не знать о том, что у микрофона — величайший поп-вокалист, не ждать от него рекордов, но получать удовольствие просто от самих песен.