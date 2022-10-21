Из свежей почты

Кирюша Яковлев, 5 лет, детский церебральный паралич, эпилепсия, требуется лечение. 182 070 руб.

Внимание! Цена лечения 201 070 руб. Телезрители ГТРК «Белгород» соберут 19 тыс. руб.

Кирюша родился раньше срока, месяц его выхаживали в больнице. Малыш окреп, начал улыбаться, но немного отставал в развитии. В год ему поставили диагноз ДЦП. А спустя еще год у Кирюши случился первый приступ судорог. Помогли лекарства, которые сын принимает до сих пор. Он уже стоит и шагает у опоры, говорит фразами, поет, запоминает стихи, знает алфавит. Но проблем еще много, руки скованы спастикой. Сыну готовы помочь в московском Институте медтехнологий (ИМТ), но оплатить лечение у меня нет возможности. Лилия Яковлева, Белгородская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Мальчик нуждается в госпитализации для проведения обследования, коррекции противосудорожной терапии и восстановительного лечения».

Вова Петренко, 11 лет, деформация губы и носа, расщелина альвеолярного отростка, сужение верхней челюсти, требуется ортодонтическое лечение. 122 240 руб.

Внимание! Цена лечения 270 240 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 130 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Адыгея» соберут 18 тыс. руб.

Вова родился с расщелиной верхней губы, нёба и альвеолярного отростка. Кормили его через зонд, выписали лишь через месяц. В нашем городе специалистов по челюстно-лицевой хирурги нет, и мы возили малыша в Краснодар. Вове было трудно есть и дышать, он начал говорить, но невнятно. В четыре года мы попали в московскую клинику, здесь ему зашили губу и устранили расщелину нёба. Затем последовало ортодонтическое лечение. Его помог оплатить Русфонд, спасибо всем большое! Но лечение нужно продолжать: верхняя челюсть недоразвита, прикус нарушен. И я опять прошу вашей помощи. Татьяна Петренко, Адыгея

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Вове требуется ортодонтическое лечение — подготовка к следующему этапу хирургии: костной пластике альвеолярного отростка верхней челюсти».

Сережа Мишин, 4 года, тяжелое генетическое заболевание — первичный иммунодефицит, спасет лекарство. 171 547 руб.

Внимание! Цена лекарства 247 547 руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 50 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Пермь» соберут 26 тыс. руб.

Сын с самого рождения часто и тяжело болел. Ему провели генетическое обследование и выявили первичный иммунодефицит — тяжелую болезнь, при которой иммунная система не сопротивляется инфекциям. В августе 2020 года Сереже провели трансплантацию костного мозга, донором стала я. Но трансплантат не прижился, и через год повторили пересадку — уже от Сережиного отца. Она прошла успешно, но после нее у малыша началось тяжелое осложнение. Чтобы защитить сына от инфекций, нужен дорогой препарат. Помогите его купить! Ирина Демидова, Пермский край

Аллерголог-иммунолог НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Дарья Юхачева (Москва): «Ввиду высокого риска развития опасных инфекций и осложнений Сереже необходима длительная терапия иммуноглобулином привиджен».

Катя Зырянова, 8 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция. 179 875 руб.

Внимание! Цена операции 351 875 руб. ООО «Вайнстайл» внесло 17 475 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 132 525 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Алтай» соберут 22 тыс. руб.

В месяц у дочки обнаружили дефект межпредсердной перегородки, взяли ее под наблюдение. Катя редко болела, ходила в детсад, занималась танцами и плаванием. А перед поступлением в школу прошла УЗИ сердца, и оказалось, что дефект увеличился. Мы обратились к томским кардиологам, и выяснилось, что сердце работает с перегрузкой и операция нужна в ближайшее время, пока не возникли опасные осложнения. Ее можно провести эндоваскулярно, без вскрытия грудной клетки, но оплата операции нам не по силам. Помогите! Елена Зырянова, Алтайский край

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «Девочке требуется эндоваскулярное закрытие дефекта межпредсердной перегородки при помощи окклюдера. Это щадящая операция, после нее Катя быстро восстановится».

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