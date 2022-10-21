Вклады признаны годными

Банки фиксируют увеличение доли длинных вкладов. Это происходит на фоне целенаправленного изменения стоимости депозитов: если в марте самые высокие доходности по депозитам граждан были на сроках 3–6 месяцев, то теперь ставки по вкладам от года превышают ставки коротких депозитов. Так как объявленная мобилизация спровоцировала изъятие денег из банковской системы, то чтобы компенсировать отток средств вкладчиков, банкам, вероятно, придется еще повышать ставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Крупнейшие банки на рынке депозитов фиксируют рост доли длинных вкладов. Такую тенденцию отметили в ВТБ, Альфа-банке, ФК «Открытие», Промсвязьбанке (ПСБ). По статистике ВТБ, сейчас каждый четвертый вклад размещается сроком на год и более. В частности, в третьем квартале 2022 года более четверти депозитов ВТБ были открыты сроком на год и более, их доля выросла на 20% по сравнению со вторым кварталом. Во втором квартале на вклады сроком от года приходилось в среднем лишь 9% открываемых депозитов. В Альфа-банке доля вкладов на год и более выросла примерно в восемь раз в сравнении с первым кварталом 2022 года. В ПСБ по итогам третьего квартала доля вкладов, открытых на 1–2 года, выросла более чем на треть. В ФК «Открытие» сейчас более половины вкладов оформляется на один год, говорит и лидер подразделения «Сбережения и инвестиции» Александр Бородкин.

Спрос на короткие вклады объяснялся более высокой доходностью, которая была в первом и втором кварталах 2022 года. По словам господина Бородкина, еще во втором квартале максимальные ставки предлагались на три—шесть месяцев. Но начиная с июня банки стали предлагать более выгодные ставки по вкладам на длинные сроки (1–3 года). В связи с этим, добавляют в Альфа-банке, клиенты стали фиксировать выгодную ставку надолго, особенно в условиях активного снижения ключевой ставки. Единственный банк из топ-10, в котором отрицают рост доли долгосрочных вкладов,— Совкомбанк. Однако с 30 сентября ставки по депозитам на длинных сроках в Совкомбанке повысили до 7,5% годовых, сравняв их со ставками трехмесячных вкладов, указывают в банке.

Между тем последний месяц третьего квартала для банков выдался непростым. В сентябре клиенты выводили средства из банковской системы, и за месяц остатки на счетах розничных клиентов, по опубликованным вчера данным ЦБ, сократились почти на 500 млрд руб. Это первый после марта отток и крупнейший с февраля, когда средства населения в банках сократились на 1,2 трлн руб. Отток объясняется ростом числа уехавших из страны людей, которые брали с собой наличные деньги, отмечают в ЦБ. «Кроме того, граждане склонны снимать наличные средства в ситуации стресса или неопределенности, как это было, например, в начале года, но потом обычно возвращают деньги в банки»,— добавляет регулятор.

После объявления мобилизации неопределенность резко возросла, что может привести к некоторому перетоку средств со вкладов на накопительные счета, проценты по которым не сгорают, полагает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов НКР Егор Лопатин. В то же время часть вкладчиков могут ожидать очередного повышения ставок в текущих условиях, в связи с чем стремятся не фиксировать текущую доходность на длительное время, добавляет он.

При этом к концу третьего квартала уже большинство банков стали предлагать самые высокие ставки не на коротких, а на более длительных сроках, обращает внимание Александр Бородкин. Спрос на длинные депозиты будет расти и дальше, ожидают в ПСБ.

«О росте сберегательных настроений я бы говорил скорее не в контексте срочности вкладов, а в связи со снижением потребительской активности из-за продолжающейся политической и экономической напряженности. Люди начинают больше экономить, что в определенной мере может оказывать поддержку депозитной базе банков»,— заключает старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Владимир Тетерин. Однако пока объем вкладов сокращается — на начало октября на 1,55 трлн руб. меньше (33,1 трлн руб.), чем на начало года, указывает старший директор—руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. С учетом этого по итогам года рост вкладов может остаться в пределах 3–5%, ожидает он. Динамика будет зависеть от стабильности внутреннего социально-экономического фона, заключает директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин.

Подбор вкладов: выгодные предложения в топ-банках

Ольга Шерункова, Ксения Дементьева