Школьный проездной на платной трассе

Депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму законопроект о бесплатном проезде по платным дорогам для школьных автобусов и транспорта, перевозящего детей в лагеря и на экскурсии. Аналогичную льготу для электромобилей с 2023 года планирует ввести Минэкономики РФ. Эксперты и источники “Ъ” недоумевают: пока непонятно, как будут возмещены выпадающие расходы концессионерам—операторам дорог, соглашения с которыми заключались до вступления в силу нового законодательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Группа парламентариев от «Единой России» (Андрей Турчак, Андрей Кутепов, Андрей Исаев и т. д.) внесла в Госдуму поправки к закону «Об автодорогах и о дорожной деятельности», освобождающие от платы за проезд по платным трассам школьные автобусы и транспорт, участвующий в «организованной перевозке групп детей» (на экскурсию, в лагерь и т. д.). Поправки, сказано в пояснительной записке, снизят «финансовую нагрузку на организации, осуществляющие перевозку детей в образовательных и иных развивающих целях, подавляющее количество которых финансируется из федерального, региональных и местных бюджетов».

Право бесплатного проезда есть у общественного транспорта, транспортных средств оперативных служб со спецсигналами (пожарная охрана, скорая помощь), почты. В 2020 году заксобрание Краснодарского края предлагало расширить список, внеся в него машины инвалидов, ветеранов, героев СССР, жителей близлежащих к платной дороге населенных пунктов. Однако инициатива была отклонена. В 2021 году Белый дом запланировал бесплатный проезд для электромобилей на одной из трасс в качестве эксперимента, который должны были провести Минэкономики, Минтранс и Минфин. По итогам ведомства обязали направить доклад в правительство в январе 2022 года. Был ли проведен эксперимент, неясно, но в сентябре Минэкономики заявляло о подготовке документов для бесплатного проезда электротранспорта с 2023 года сроком на три года. В ведомстве “Ъ” вчера сообщили, что предложение прорабатывается.

В госкомпании «Автодор», Минтрансе, а также представители операторов платных дорог ситуацию не комментируют.

Для реализации инициатив, поясняют источники “Ъ”, необходимо прежде всего разработать систему идентификации для автобусов и электромобилей, имеющих льготы. На пунктах взимания платы со шлагбаумами проблем возникнуть не должно, но на дорогах с безбарьерной системой (ЦКАД, М-12) счет выставляется автоматически по номеру машины. ГИБДД ведет реестр школьных автобусов, но реестра транспортных средств, перевозящих детей в лагеря и на экскурсии, не существует. «В условиях масштабной цифровизации порядок идентификации автобусов представляется возможным урегулировать в рамках подзаконных актов, а также положений концессионных соглашений и соглашений о ГЧП»,— считают авторы поправок. Что касается электромобилей, то, по данным “Ъ”, ГИБДД составила для Минэкономики список государственных номеров транспортных средств, но его нужно не только передать в пользование «Автодора» и операторов дорог, но и регулярно обновлять. В Минэкономики ранее предлагали ввести соответствующий сервис на «Госуслугах» для владельцев электрокаров.

Собеседники “Ъ” также указывают на выпадающие в результате появления новых льготных категорий транспорта доходы владельцев дорог и концессионеров (Северо-западная концессионная компания, ООО «Новое качество дорог», ООО «Лыткаринская платная дорога» и другие). «В случае недостижения окупаемости инвестиций концессионера или неполучения им определенного соглашением дохода в результате применения предусмотренной законопроектом льготы концедент вправе использовать способы, не предусматривающие прямых бюджетных расходов на цели компенсации»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту о школьных автобусах. Иными словами, источник компенсации должен искать «Автодор» или региональные правительства, считают в «Единой России». В начале года, по сведениям “Ъ”, Минэкономики считало, что при максимальном трафике на М-11 в 1,4 тыс. электромобилей в месяц суммарный объем выпадающих доходов составит 4,2 млн руб. Тогда же ведомство при поддержке Минфина предлагало компенсировать их за счет увеличения тарифов на платных дорогах, но решения так и не приняли. 14 октября, по данным “Ъ”, в правительстве прошло совещание, по итогам которого решено, что Минэкономики совместно с Минтрансом, ГК «Автодор» до 27 октября «дополнительно проработают» источники «финансового обеспечения компенсации» выпадающих доходов.

По данным ГИБДД, в РФ более 120 тыс. школьных автобусов. Оценки парка электромобилей у ведомств разные: 14,6 тыс.— по данным ГИБДД (на 1 января), 18,7 тыс.— по оценке «Автостата» (на 1 июля), 26,3 тыс.— Минэкономики. Последнее прогнозирует рост парка до 136,8 тыс. электромобилей в 2025 году. Уже в следующем году на заводе «Москвич» будет производится 50 тыс. электромобилей в год, заявил вчера мэр Москвы Сергей Собянин. Расчетная мощность завода Evolute в Липецкой области — 100 тыс. электрокаров в год.

«Любое изменение законодательства по концессионному соглашению, как правило, является обстоятельством, позволяющим концессионеру инициировать пересмотр его условий либо начать обсуждение о компенсациях возможных дополнительных расходов,— пояснил “Ъ” партнер адвокатского бюро "Качкин и партнеры" Денис Качкин.— Концессия — гибкий инвестиционный механизм, который предполагает гарантии возврата инвестиций концессионера». Это же следует и из закона о концессиях: если принятие нового закона приводит к «ухудшению положения концессионера таким образом, что он лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении концессионного соглашения, оно подлежит изменению таким образом, чтобы обеспечить окупаемость инвестиций концессионера и получение им необходимой валовой выручки».

Иван Буранов