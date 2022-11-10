Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тина Канделаки

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Тина Канделаки

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Сегодня день рождения у заместителя генерального директора холдинга «Газпром-медиа» Тинатин Канделаки

Ее поздравляет губернатор Московской области Андрей Воробьев:

— Дорогая Тина! Говорят, что лидер — тот, кто вдохновляет и делает мечты реальностью. И это во многом про тебя — человека, который уверенно идет к своим целям и умеет их достигать: будь то общественная деятельность или медийные проекты. Ты всегда на спорте и многим показываешь, как важно вести здоровый образ жизни, воспитывать в себе характер. С днем рождения! Желаю, как и прежде, идти только вперед, не терять оптимизма. Здоровья, успехов и новых побед!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Ванцев

Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ Виталий Ванцев

Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

Сегодня исполняется 53 года председателю совета директоров международного аэропорта Внуково Виталию Ванцеву

Его поздравляет помощник президента РФ Игорь Левитин:

— Уважаемый Виталий Анатольевич, примите мои самые искренние поздравления с днем рождения! Вы успешно руководите одним из крупнейших авиатранспортных комплексов страны и обеспечиваете развитие региональных авиаперевозок. При этом Ваш высочайший профессионализм позволяет максимально эффективно решать стратегически важные в сложившейся сегодня непростой геополитической ситуации задачи, в том числе по формированию новых логистических цепочек с целью расширения географии внешнеэкономических связей. От всей души желаю Вам неиссякаемых сил и энергии, удачи во всех начинаниях, крепкого здоровья и новых свершений на благо нашей Родины!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»