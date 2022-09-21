Площадной iPhone

После легализации параллельного импорта в России выросло число небольших продавцов, реализующих iPhone через маркетплейсы, а также их продажи. Представленные в 2022 году телефоны Apple на маркетплейсах продаются дешевле, чем в крупных розничных сетях, разница в цене на отдельные модели превышает 40 тыс. руб. Apple выполняет гарантийный ремонт всей своей техники вне зависимости от того, где она была куплена, однако регулярность снабжения российских сервисных центров сейчас под вопросом, отмечают эксперты, напоминая и об обычных рисках покупок у малоизвестных продавцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Количество продавцов устройств Apple на Wildberries выросло на 61% с мая, когда площадка разрешила продавать технику, ввезенную по модели параллельного импорта, сообщили “Ъ” в Wildberries. По данным маркетплейса, прирост продавцов Apple на площадке оказался вдвое больше, чем общее увеличение числа партнеров магазина. В «СберМегаМаркете» не отметили существенного увеличения количества продавцов iPhone и iPad на площадке, но наблюдают рост оборота продаж мобильных устройств Apple с мая по август на 305%. В «Яндекс Маркете» не предоставили данные конкретно по продавцам Apple, в Ozon отказались от комментариев.

iPhone, анонсированные и ввезенные в Россию уже после прекращения прямых поставок, продаются на маркетплейсах дешевле, чем в розничных магазинах, которые до обострения отношений с Западом и введения санкций были официальными реселлерами Apple. В частности, базовая модель iPhone 13 в цвете «альпийский зеленый» доступна на маркетплейсах по минимальной цене от 54,4 тыс. руб. («Яндекс.Маркет») до 65 тыс. руб. (Wildberries); в крупных сетях магазинов электроники тот же телефон стоит около 77 тыс. руб. Купить iPhone SE третьего поколения напрямую можно только у одного крупного ритейлера — DNS (39,9 тыс. руб.), а также в маркетплейс-разделе «М.Видео» за ту же цену. На «Яндекс.Маркете» и «СберМегаМаркете» телефон доступен за 25 тыс. руб.

«М.Видео» на правах маркетплейса продает и зеленый iPhone 13 Pro, но его цена сопоставима с ценой за товар от самого магазина: 112,2 тыс. против 115,9 тыс. руб. На Ozon та же модель продается за 69,2 тыс. руб. В «М.Видео—Эльдорадо» на вопрос о недоступности третьего iPhone SE сообщили, что не исключают его появления, если такие телефоны будут пользоваться спросом. “Ъ” при подсчетах не учитывал телефоны новой линейки iPhone 14, первые партии которых продаются на «Яндекс.Маркете» (его стоимость на этой площадке начинается от 106 тыс. руб.).

Крупные ритейлеры пока не продают новинки, но собирают на них предзаказы (см. “Ъ” от 15 сентября).

Небольшим магазинам, работающим в том числе через маркетплейсы, неинтересно получать технику у тех же дистрибуторов, с которыми взаимодействуют крупные сети, это слишком дорого, говорит источник “Ъ” на рынке потребительской электроники. Он добавил, что остановка прямых поставок iPhone привела к тому, что дистрибуторы предлагают потенциальным покупателям только уже ввезенный товар, а не поставляют его под заказ: «Второй вариант пока не работает — товар поставляется слишком долго и непредсказуемо».

Если человек купил оригинальную продукцию Apple, то на нее распространяется всемирная гарантия вне зависимости от того, было устройство приобретено у крупного ритейлера или у ИП на маркетплейсе, утверждает ведущий продакт-менеджер Apple в компании diHouse (входит в ГК «Ланит») Любовь Морозова: «Apple выполняет все свои гарантийные обязательства даже сейчас, когда официальные поставки ее продукции в Россию остановлены».

Однако, добавляет гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, остается неясным, продолжает ли Apple софинансировать затраты на ремонт в авторизированных сервисных центрах. Он отметил, что покупка iPhone на маркетплейсах сопряжена с риском получить восстановленное устройство под видом нового: «Крупные компании не будут на это идти, потому что их легче привлечь к ответственности, чем мелких продавцов».

Юрий Литвиненко