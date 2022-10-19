Кузбасс добывает трудовые резервы

Студентам высших и средних специальных учебных заведений предложено заменить мобилизованных сотрудников предприятий. Соответствующая программа по инициативе губернатора Сергея Цивилева стартовала в Кемеровской области. От работодателей уже поступило более 30 заявок. В числе тех, кто готов принять учащихся на работу, «Сибирская угольная энергетическая компания», «Распадская угольная компания», агентство по управлению недвижимостью «АМК-Сибирь», перевозчик «Сиб-Транзит», строительная компания «СТГ-Сибирь». В ведущих учебных заведениях Кузбасса на просьбу “Ъ” прокомментировать инициативу не ответили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

О старте «трудовой мобилизации» студентов в Кузбассе 19 октября сообщил сайт правительства региона. Программа предполагает привлечение учащихся на рабочие места, которые освободились из-за призыва в рамках частичной мобилизации работников кузбасских предприятий. «Рекомендовать образовательным организациям высшего образования, профессиональным образовательным организациям: направить студентов, успешно прошедших промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения, на практику в организации Кемеровской области — Кузбасса; внести изменения в учебные планы в целях организации учебного процесса в соответствии с настоящим распоряжением»,— говорится в распоряжении губернатора Сергея Цивилева, опубликованном 7 октября.

Господин Цивилев, комментируя старт программы, уточнил, что речь идет только о студентах последних курсов вузов и ссузов: «Студенты, заняв места мобилизованных земляков, получат оплачиваемую практику по профилю и помогут предприятиям Кузбасса сохранить темпы производства».

Оператором программы назначен Центр опережающей профессиональной подготовки (подразделение кемеровского Сибирского политехнического техникума). В задачи ЦОПП входит выявление наиболее востребованных в регионе профессий, информирование работодателей и работников о проектах рынка труда и др. По данным областного правительства, к настоящему времени на электронную платформу, разработанную ЦОПП, поступили 34 заявки от предприятий. В их числе «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК), «Распадская угольная компания», агентство по управлению недвижимостью «АМК-Сибирь», перевозчик «Сиб-Транзит», строительная компания «СТГ-Сибирь» и др.

На сайте ЦОПП 13 октября уже был размещен перечень вакансий «СУЭК-Кузбасс» примерно из 30 позиций для «специалистов, а также студентов учебных заведений».

«Организация предлагает рассмотреть трудоустройство студентов, которые не имеют удостоверения, но достигли совершеннолетия, на поверхностные профессии, а также организовать прохождение практики на предприятиях для получения основных шахтерских профессий»,— говорится в сопроводительной записке.

Директор дорожно-строительной компании «Стройдорэкспорт» (Кемерово) Сергей Апарин заметил, что не видит проблемы в замещении вакансий мобилизованных, если речь идет о привлечении студентов либо на неквалифицированные специальности, либо на квалифицированные, но только на те, по которым учащийся уже прошел основную часть подготовки. Президент ООО НПО «Взрывное дело» (Прокопьевск) Вячеслав Буханов выставил обучающимся два условия: обучение по специальности «горный инженер подземный» и проживание в Прокопьевске. «В любом случае такого работника придется обучать на месте еще минимум полгода»,— добавил руководитель компании.

В самом ЦОПП не смогли оперативно прокомментировать старт и ход программы. “Ъ” направил запросы в Кемеровский государственный и Кемеровский государственный технический университеты. Как сообщил “Ъ” секретарь Совета ректоров вузов Кемеровской области Сергей Евменов, 20 октября состоится очередное заседание совета. В его повестке дня вопрос о привлечении студентов на рабочие места мобилизованных не значится.

По данным пресс-службы «HeadHunter Сибирь», спрос на начинающих специалистов и студентов в округе растет выше рынка, количество вакансий для них за январь—сентябрь 2022 года превышает показатель аналогичного периода 2021 года на 56%. Впрочем, на производственных предприятиях запрос на таких работников не слишком большой, отметили в пресс-службе: «На них приходится лишь 4% от всех вакансий, доступных начинающим специалистам, чаще всего это работа подсобных рабочих, лаборантов или учеников мастера».

Число мобилизованных граждан в регионах не раскрывается. Власти Кемеровской области сообщили, что 19 октября из региона к месту подготовки была направлена очередная группа призывников.

В Министерстве науки и высшего образования РФ в ответ на запрос “Ъ” сообщили, что «оценка целесообразности принятия решений органов исполнительной власти российских субъектов не входит в компетенцию» ведомства. Вице-президент Российского союза ректоров и председатель Совета ректоров вузов Сибирского федерального округа Николай Пустовой сказал, что не знаком с инициативой кузбасских властей или подобными программами в других регионах. Отметим, ранее правительство Приморского края сообщало, что уже около 60 старшекурсников колледжей вышли на работу на предприятия аграрного сектора вместо мобилизованных сотрудников.

Валерий Лавский, Новосибирск; Игорь Лавренков, Кемерово