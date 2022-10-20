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Коммерсантъ FM
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Броня крепка связью

Максим Буйлов о связи финансового и военного секторов

Банки начали возвращать сотрудников, призванных в ходе частичной мобилизации. По словам источника “Ъ” на финансовом рынке, списки, составленные ЦБ на основе заявок кредитных организаций и отосланные в Минобороны, стали, наконец, поступать в военкоматы. «Есть уже случаи, когда представители банка приезжали в военкомат, призвавший их сотрудника, с документами, подтверждающими, что тот находится в списке на бронь, и его возвращали, кого-то прямо с эшелона снимали»,— рассказал источник “Ъ”. Еще один собеседник “Ъ” подтвердил, что списки на бланках с печатью и подписью поступили в военкоматы на прошлой неделе: 13 октября в краевые, 16 октября в местные.

Максим Буйлов

Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

После объявления о частичной мобилизации ЦБ разослал в сотню системно значимых и значимых на определенных рынках банков письмо с просьбой до 28 сентября предоставить списки сотрудников, которым необходима бронь (см. “Ъ” от 29 сентября). Основных критериев было два — наличие высшего образования и критическая важность сотрудника для работы банка.

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, к ним «относятся специалисты, отвечающие за критическую инфраструктуру, платежи и расчеты, инкассацию, функционирование и защиту информационных систем, работники дежурных смен и специалисты, работающие с населением и предприятиями». В одном из банков “Ъ” рассказали, что в списке должно быть не более 30% от списочного состава сотрудников.

По сведениям “Ъ”, сформированные списки ЦБ отправил в Минобороны уже 30 сентября (см. “Ъ” от 10 октября). При этом предоставляемые банками списки сотрудников, попавших в финальный документ ЦБ, в военкоматах либо принимали с большой неохотой, либо не принимали вовсе, ссылаясь на необходимость официального подтверждения от Генштаба.

Затягивание процедуры подтверждения брони связано во многом с тем, что списки банковских сотрудников доставляют в военкоматы не по электронной почте, а на бумаге с печатью и подписью. Соответственно, и чтобы вернуть мобилизованного из учебки или из части, отправляют через вестового. То есть происходит все небыстро, но банкиры и этому рады. «Значит, бизнес-процессы можно налаживать в спокойном режиме, без аврала»,— считает собеседник на рынке.

Понятно, почему военкоматы с недоверием относились к спискам, которые им предоставляли банки: все-таки отчитываются они не перед ЦБ, а перед Минобороны. Но если бы оно доставляло документы своим подчиненным не на бумаге, а по цифровым каналам, например, защищенным усиленной квалифицированной электронно-цифровой подписью, то расходов на мобилизацию, а затем возврат из частей сотрудников банков можно было избежать.

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