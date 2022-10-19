4608,3 процента составил рост валютного кредитования МСП в августе 2022 года, сообщил Банк России. Хотя динамика эта обусловлена невысокими объемами таких операций (37,3 млрд руб. в эквиваленте за август против 921,7 млрд рублевых кредитов), единственный сопоставимый по темпам всплеск валютных займов МСП пришелся на выход экономики из локдаунов в августе 2020 года (5649%) — тогда ожидался значительный рост отложенного спроса на всех рынках. При этом рост объема новых валютных кредитов МСП сопровождается активным погашением старых: общая валютная задолженность сектора за август сократилась на 15,5%. Вероятно, МСП продолжают пользоваться режимом параллельного импорта, в том числе для ввоза оборудования.