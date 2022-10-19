Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сегодняшнее число

4608,3 процента составил рост валютного кредитования МСП в августе 2022 года, сообщил Банк России. Хотя динамика эта обусловлена невысокими объемами таких операций (37,3 млрд руб. в эквиваленте за август против 921,7 млрд рублевых кредитов), единственный сопоставимый по темпам всплеск валютных займов МСП пришелся на выход экономики из локдаунов в августе 2020 года (5649%) — тогда ожидался значительный рост отложенного спроса на всех рынках. При этом рост объема новых валютных кредитов МСП сопровождается активным погашением старых: общая валютная задолженность сектора за август сократилась на 15,5%. Вероятно, МСП продолжают пользоваться режимом параллельного импорта, в том числе для ввоза оборудования.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...