У Минпросвещения и Минобороны попросили отсрочку для педагогов интернатов и детских домов

С предложением расширить список категорий граждан, которые могут рассчитывать на отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации, к профильным министрам обратилась первый заместитель главы комитета по просвещению Госдумы Яна Лантратова. По словам депутата, в ее адрес поступают многочисленные обращения граждан и организаций о необходимости ввести такую меру для педагогов и воспитателей детских домов, интернатов и социально-реабилитационных центров. В своем обращении (есть у “Ъ”) госпожа Лантратова сообщает «об очевидной практической пользе» социальных педагогов детских домов и интернатов мужского пола для государства и воспитанников, детей-сирот и трудных подростков с девиантным поведением, «с которыми с трудом могут справиться педагоги-женщины». По ее мнению, призыв педагогов-мужчин может «негативно отразиться на воспитанниках».

Напомним, частичная мобилизация объявлена в России с 21 сентября. Через несколько дней президент подписал указ об отсрочке для студентов очной и очно-заочной формы. 5 октября в этот документ были внесены изменения, предоставляющие аналогичную отсрочку учащимся негосударственных вузов и аспирантам. С конца сентября многие чиновники и общественники выступают с инициативами о предоставлении отсрочек и для других категорий, связанных с образованием. Так, например, ранее Министерство просвещения РФ направило в правительство ходатайство о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации для школьных учителей (см. “Ъ” от 16 октября). В ведомстве теперь ожидают ответа Минобороны и Генштаба и готовы к дальнейшим переговорам. С инициативой дать отсрочку для преподавателей вузов выступал профсоюз «Университетская солидарность». В Минобрнауки “Ъ” в связи с этим заверяли, что университеты и научные организации «в рабочем порядке отрабатывают с военкоматами вопросы по предоставлению отсрочки для своих сотрудников».

В свою очередь, члены сообщества академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук (РАН) «Клуб 1 июля» настаивают на необходимости отсрочки от мобилизации для докторов и кандидатов наук. С аналогичным предложением ранее выступал и новый президент РАН Геннадий Красников. Открытое письмо с требованием дать отсрочку людям с учеными степенями подписало более 600 ученых, сотрудников вузов и научных работников.

Анна Васильева