Citi попросил клиентов выйти

Ситибанк, решивший закрыть в России розничный бизнес и обслуживание клиентов МСБ, сообщил о сворачивании также и работы с корпоративными клиентами. В рассылаемых письмах банк призывает не медлить с переводом бизнеса к другим кредитным организациям и закрытием счетов в Citi. При этом банк сохранит обслуживание, которое «требуется в соответствии с юридическими и регуляторными обязательствами компании».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Российский Ситибанк начал уведомлять иностранных корпоративных клиентов о поэтапном сворачивании операций. Такое письмо получил один из клиентов банка, рассказал он “Ъ”.

В конце прошлой недели в рамках объявления финансовых результатов по итогам третьего квартала 2022 года головная организация — американский Citi — сделал заявление в отношении предоставления услуг и сервисов для корпоративных клиентов в РФ. В частности, предполагается прекратить «предоставление практически всех услуг и сервисов в России для корпоративных клиентов к концу первого квартала 2023 года». В дальнейшем операционная деятельность Citi в стране будет включать только те операции и услуги, которые требуются «в соответствии с юридическими и регуляторными обязательствами компании».

Как пояснил “Ъ” один из финансовых юристов, прописанные услуги и условия в договоре банка с клиентом кредитная организация должна выполнять вплоть до истечения срока контракта. Желание собственника прекратить деятельность в России не является основанием для досрочного одностороннего прекращения контрактных обязательств.

«Банк не может потребовать досрочно погасить кредит, вернуть депозит, отозвать гарантию и так далее. Именно этим и объясняется данная оговорка»,— уточнил собеседник “Ъ”. Однако их можно прекратить по соглашению сторон, но вопрос в том, насколько банк и его российские клиенты заинтересованы в экстренном сворачивании своего бизнеса в стране.

Весной прошлого года Citi принял решение свернуть розничный бизнес в России (см. “Ъ” от 13 июля 2021 года). В первой половине 2022 года было решено свернуть и обслуживание МСБ (см. “Ъ” от 26 августа). Теперь речь идет о приостановке услуг для международных корпоративных клиентов в России. По данным на начало февраля 2022 года, объем средств на счетах юрлиц в Ситибанке составлял почти 400 млрд руб.

Эффективное обслуживание клиентов осложняют в том числе санкции, говорится в письме, которое получил один из клиентов Citi. На этом фоне банк намерен провести процесс сворачивания в два этапа. К концу января планируется «существенно сократить» конверсионные операции с валютой, а уже к началу апреля — прекратить все услуги за исключением тех, которые банк обязан юридически исполнить.

В связи с этим банк предлагает перевести операционный бизнес к другим кредитным организациям и закрыть счета у себя, уточняя, что обозначенный срок завершения операций не будет продлеваться.

Ранее Citi сообщал, что в процессе сворачивания бизнеса «будет стараться продать некоторые портфели розничного бизнеса». Однако, как отмечает независимый эксперт Ольга Ульянова, все крупные банки, которые свободно могли бы выкупить портфель Ситибанка крупными лотами, находятся под санкциями. А вариант продажи отдельными «тикетами» потребует кропотливой работы, отмечает эксперт.

Западные банки всегда имели поддержку в фондировании средствами от головных компаний, отмечает финансовый эксперт Надежда Громова. «Имея дешевую ставку по ресурсам, они могут предложить заемщикам высочайшего класса конкурентную ставку. Если такой бизнес продается, то портфель кредитов переходит новому владельцу, а фондирование от головной западной компании исчезает»,— указывает она.

Вместе с тем клиентам Ситибанка есть куда уйти на российском рынке. «Другие иностранные банки, которые испытывают давление со стороны головных структур с целью выхода из России, находятся не в самом плохом положении. Они не попали под санкции, они проводят расчеты и перетянули на себя значительную часть рынка»,— указывает Ольга Ульянова.

Ольга Шерункова, Максим Буйлов, Ольга Никитина