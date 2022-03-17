Банковские группы риска

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Материнские компании российских системно значимых банков — Райффайзенбанка, Юникредит-банка и Росбанка — в самых негативных сценариях допускают выход из их капиталов или даже потерю активов. Но по российскому законодательству, просто закрыть эти банки, как рестораны «Макдоналдс», не получится. Из вариантов у иностранных собственников остается поиск потенциального покупателя, в том числе за символическую цену, или передача доли временной администрации регулятора. В любом случае этот процесс может занять не меньше полугода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) сообщил, что рассматривает все стратегические варианты будущего присутствия в России, вплоть до «тщательно продуманного выхода» из капитала российского Райффайзенбанка. Но даже если материнская компания решит выйти из капитала, то Райффайзенбанк продолжит работу и обслуживание клиентов, заверили там, подчеркнув, что «пересмотр участия RBI рассматривается сейчас исключительно как крайняя мера, никаких конкретных решений не принято».

Аналогичные вопросы стоят перед собственниками еще двух системно значимых банков с иностранными корнями. Так, итальянская группа Unicredit, которой принадлежит Юникредит-банк, пока оценивает свое присутствие в России, о конкретных решениях еще не объявлялось. Глава Unicredit Андреа Орчел ранее сообщал, что вариант ухода из России рассматривается, писал Bloomberg.

По данным Reuters, французская группа Societe Generale, которой принадлежит Росбанк, готова к «экстремальной» ситуации, в которой ее могут лишить прав собственности на банковские активы в России. Сама группа не объявила, собирается ли продать банк или уйти с рынка, но сообщала о готовности сохранить бизнес в стране.

Райффайзенбанк — это десятый по размеру активов российский банк, входит в список системно значимых кредитных организаций. На конец 2021 года по МСФО его активы составляли 1,6 трлн руб., капитал — 175,8 млрд руб. Активы Росбанка по МСФО на 30 сентября 2021 года оценивались в 1,43 трлн руб., капитал — в 201 млрд руб. Активы Юникредитбанка по МСФО на 30 сентября 2021 года составляли 1,2 трлн руб., капитал — 217 млрд руб.

В стадии сворачивания бизнеса уже давно находится российский Ситибанк (см. “Ъ” от 13 июля 2021 года). По словам исполнительного вице-президента по связям с общественностью Citi Эдварда Скайлера, корпорация увеличит число направлений, по которым свернет бизнес, и не будет привлекать новых клиентов. Российский Ситибанк находится на 19-м месте по размеру активов (706 млрд руб.), работал как универсальный банк: и с розничными, и с корпоративными клиентами.

Другие иностранные акционеры (JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Deutsche Bank), владеющие менее крупными российскими банками, преимущественно занимающиеся инвестиционной деятельностью, четко заявили о сворачивании бизнеса в России.

При этом дочерние банки входят в сотню крупнейших по активам на российском рынке — Дойче-банк (128,0 млрд руб.), Дж.П. Морган Банк Интернешнл (47,9 млрд руб.), Голдман Сакс Банк (41,8 млрд руб.).

При этом просто, как «Макдоналдс» и другие бренды, банки закрыться не смогут, поясняют юристы, поскольку кредитные организации — субъекты лицензируемой деятельности и поднадзорны российскому регулятору.

Если покупателя не найдут, но будет желание выйти из капитала, теоретически иностранные владельцы могут рассмотреть вариант передачи своих акций или долей в доверительное управление, например, временной администрации Банка России или АСВ, указывает партнер адвокатского бюро ЕМПП Иван Семенкин. Либо с согласия регулятора может продать их за символический рубль локальным игрокам, допускает он. Чтобы ликвидироваться, банку необходимо соблюсти различные требования, что без участия Банка России практически невозможно и сопряжено с многочисленными рисками и негативными последствиями для таких иностранных акционеров и менеджмента банков, отмечает эксперт.

В других случаях иностранному акционеру придется выходить из капитала российского банка довольно долго, да еще с учетом новых правил.

С 6 марта действует особый порядок сделок с иностранными государствами из списка «недружественных» стран, в который как раз входят США, Австрия, Италия и Франция. И любая сделка по купле-продаже ценных бумаг должна будет одобряться правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Смена собственников российских банков находится в зоне контроля Банка России и подлежит согласованию с ним, подчеркивает партнер адвокатского бюро ЕМПП Иван Семенкин. В частности, выход иностранных акционеров с долями участия более 10% из российских банков (вышеперечисленные иностранные собственники владеют 100% в капитале российских банков.— “Ъ”) возможен только после предварительного согласования ЦБ и ФАС для пакетов акций от 25%, отмечает партнер консалтинговой компании GRM Андрей Лавров.

Есть требования к определенному финансовому положению, к наличию собственных средств, к имуществу акционеров и участников российских кредитных организаций. Причем покупателю необходимо подтвердить наличие собственных средств, равных или превышающих сумму, пропорциональную не номинальной стоимости приобретаемых акций, а приходящейся на их долю части собственного капитала банка, то есть его чистых активов, отмечает Андрей Лавров. В итоге, по его оценке, процедура выхода займет в лучшем случае от трех до шести месяцев.

Найти покупателя сейчас будет непросто — слишком велики риски, а банки, даже прежде активные в подобных сделках, сейчас занимаются составлением антикризисных планов, указывает управляющий партнер финансовой группы «Дмитрий Донской» Дмитрий Курбатский.

И даже если потенциальный покупатель найдется, то провести традиционную процедуру due diligence (комплексную оценку актива, в том числе детальное изучение и оценку рисков.— “Ъ”) будет сложно.

Если проводить оценку по состоянию на 1 марта, то все оценки будут неактуальными, а все оценки после этой даты не дадут точного результата, считает он. До конца года ЦБ разрешил банкам не ухудшать оценку качества ссуд и не начислять резервы, если проблемы заемщиков возникли из-за санкций. Кроме того, добавляет он, также невозможно сейчас спрогнозировать риски по выданным розничным и корпоративным клиентам кредитам. По его словам, государство, в свою очередь, тоже вряд ли захочет покупать активы у иностранных лиц, следуя нынешней логике санкционного противостояния.

Ольга Шерункова