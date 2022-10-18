Гостей столицы оставили без очков

Второй круг группового этапа Кубка России открылся двумя московскими матчами, в которых хозяева взяли верх над гостями. «Динамо» обыграло — 3:1 — «Ростов», а «Локомотив» одолел — 1:0 — «Химки», фактически выкинув их из турнира.

Матч «Динамо» против «Ростова» в рамках четвертого тура группового этапа Кубка России начался с подвига ростовского голкипера Сергея Песьякова. Константин Тюкавин бил головой примерно с линии вратарской, бил неплохо — плотно, в сторону от вратаря. Песьяков умудрился среагировать, допрыгнуть до мяча и лишил соперников верного гола. И это был далеко не последний выигранный им у динамовцев поединок в первой половине встречи. Таких замечательных моментов, как у Тюкавина, не было ни у кого из них, но моментов просто отличных хватало. Например, Денис Макаров однажды стрелял с полудюжины метров. Теперь Песьяков достал мяч вовремя выброшенной в сторону ногой.

Собственно, эти его постоянные выходы на первый план только подчеркивали и так очевидное: в этот вечер «Динамо» было куда агрессивнее, напористее. Отрезками ростовчане смотрелись придавленными чужой наглостью и убедительностью, но классный тонус голкипера удерживал их на плаву. Впрочем, перед перерывом динамовцы пробили и Песьякова. Выручил тончайший пас Даниила Фомина на Макарова, который на сей раз не подкачал.

Созданный в таких мучениях запас «Динамо» разбазарило после перерыва на ровном месте.

Роберто Фернандес, сражаясь за позицию, схватился в штрафной за майку Николая Комличенко, который вышел на поле со скамейки запасных, так цепко, что трактовать это иначе, нежели как фол, было невероятно сложно. Судья Артем Любимов назначил одиннадцатиметровый, а Дмитрий Полоз его не запорол.

Замены динамовские тоже, впрочем, сработали как надо, и решающий гол был плодом усилий прежде всего двух «джокеров». До финального свистка оставалось десять с небольшим минут, когда Федор Смолов продемонстрировал поразительное хладнокровие. Он получил мяч в центре ростовской штрафной в окружении несколько оппонентов и берег его ровно столько, сколько потребовалось, чтобы на подмогу из глубины выскочил Вячеслав Грулев. Пас Смолова на партнера тоже был безупречным, а Грулев отправил мяч в угол. А потом Смолов забил и сам. Победа позволила «Динамо» по крайней мере временно выбраться на верхнюю строчку в таблице группы C, на балл опередив и «Ростов», и лидировавший перед этим туром «Ахмат». Но у грозненцев в запасе есть игра в среду против «Оренбурга».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Матч на Кубок России по футболу между командами «Локомотив» (Москва) — «Химки» на стадионе «РЖД Арена». Игрок команды «Химки» Алексей Никитин (в центре) и игрок «Локомотива» Вильсон Изидор (слева) Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Фрагмент мачта «Локомотив» — «Химки» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Фрагмент мачта «Локомотив» — «Химки» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Фрагмент мачта «Локомотив» — «Химки» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Фрагмент мачта «Локомотив» — «Химки» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Фрагмент мачта «Локомотив» — «Химки» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Фрагмент мачта «Локомотив» — «Химки» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Фрагмент мачта «Локомотив» — «Химки» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Фрагмент мачта «Локомотив» — «Химки» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Следующая фотография 1 / 9 Матч на Кубок России по футболу между командами «Локомотив» (Москва) — «Химки» на стадионе «РЖД Арена». Игрок команды «Химки» Алексей Никитин (в центре) и игрок «Локомотива» Вильсон Изидор (слева) Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Фрагмент мачта «Локомотив» — «Химки» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Фрагмент мачта «Локомотив» — «Химки» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Фрагмент мачта «Локомотив» — «Химки» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Фрагмент мачта «Локомотив» — «Химки» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Фрагмент мачта «Локомотив» — «Химки» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Фрагмент мачта «Локомотив» — «Химки» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Фрагмент мачта «Локомотив» — «Химки» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Фрагмент мачта «Локомотив» — «Химки» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Матч «Локомотива» с «Химками» некоторое время настойчиво напоминал о том, что у обоих его участников сейчас по горло проблем. Футбол шел пресноватый, с ошибками и с той, и с другой стороны. «Локомотив» был понастойчивее, но за полтайма провел всего одну по-настоящему острую атаку — когда Станислав Магкеев после перехвата внешней стороной стопы умудрился вырезать удивительно тонкую передачу Вильсону Изидору. Голкипер «Химок» Виталий Гудиев устоял.

Но этого хрупкого преимущества железнодорожники чуть не лишились, когда их защитник Максим Ненахов вдалеке от своей штрафной зачем-то покатился вперед ногами в Неманью Главчича так решительно, словно считал, что тот ни за что не должен протянуть на поле до перерыва. «Локомотиву» повезло: долго изучавший повтор эпизода арбитр Алексей Амелин посчитал, что желтой карточки Ненахову хватит.

Железнодорожникам, кажется, помогло несчастье. Вскоре после прыжка Ненахова травму получил Иван Игнатьев — вообще-то один из самых энергичных игроков хозяев. Но вышедший вместо него Гирано Керк в игру вошел идеально, сразу ее резко оживив. И в концовке первого тайма «Химки» уже не просто сдерживали «Локомотив», слегка напрягаясь, а именно выживали, отбиваясь кое-как.

Керк сыграл ключевую роль и в той атаке, которая принесла «Локомотиву» гол уже после отдыха. Он прорвался по правому флангу, а под прострел грамотно подстроился Изидор. Укрывая мяч корпусом от Алексея Никитина, он заставил химчанина совершить фол, а Антон Миранчук реализовал пенальти.

В последние минуты игра стала повеселее. «Химкам» все-таки захотелось пойти вперед, а «Локомотив» с удовольствием ловил их на контратаках.

Одна заставила его футболистов даже отпраздновать гол, но VAR его отменил, доказав, что Изидор выбил мяч из рук Гудиева. «Химки» могли счет сравнять на последних секундах, однако «Локомотив» спасли, отражая «мертвые» удары, вратарь Гилерме и страховавший его Наир Тикнизян. Победив, железнодорожники фактически лишили «Химки», по-прежнему имеющие в активе один балл, каких-либо перспектив выбраться хотя бы на третье место в группе A, а значит, и в play-off Кубка. В пределах досягаемости для них лишь «Пари Нижний Новгород», проводящий свой матч четвертого тура с «Краснодаром» в среду. Но и до него далеко — аж четыре балла.

Алексей Доспехов