«Джем» потерял «Технологию»

Музыкальное издательство «Джем» должно отказаться от использования ряда треков группы «Технология» и выплатить компенсацию их автору Леониду Величковскому, постановил суд. Автор имел договор со структурами «Джема», но считал, что его действие не распространялось на использование песен в интернете. «Джем» известен участием в спорах об использовании музыки в интернете по договорам, заключенным до середины 2000-х. Участники рынка надеются, что текущее дело может стать прецедентом для других подобных разбирательств. Но некоторые независимые юристы не считают решение суда обоснованным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда Москвы по иску музыканта и сооснователя группы «Технология» Леонида Величковского к музыкальному издательству «Джем». Суд запретил «Джему» использовать песни «Все, что ты хочешь», «Это война» и ряд других ранних композиций «Технологии», автором которых был господин Величковский, всего 21 трек, сказал “Ъ” управляющий партнер Semenov & Pevzner Роман Лукьянов, чья компания представляла в суде интересы музыканта. Также, по его словам, суд взыскал с лейбла 3,1 млн руб. компенсации. “Ъ” направил запрос в «Джем».

«Джем» — российский музыкальный лейбл, основанный в 1994 году. В числе артистов, подписанных лейблом, Дмитрий Маликов, «Руки вверх!», «Мираж», Вадим Казаченко, Лада Дэнс, «Стрелки» и другие, следует из информации на его сайте. Выручка ООО «Издательство "Джем"» за 2021 год составила 71,6 млн руб., чистая прибыль — 10,3 млн руб.

Леонид Величковский — советский и российский музыкант, композитор и продюсер, входил в состав группы «Технология» с 1990 по 1996 год. Спор рассматривается в судах с июля 2021 года. К тому времени сам «Джем» подал 19 исков к «Яндексу», по четыре иска — к «ВКонтакте» и Google (по поводу музыки на YouTube) и по одному — к Apple, Spotify, «Сберзвуку» и МТС (см. “Ъ” от 25 июня 2021 года). Некоторые из них, например к «ВКонтакте», до сих пор рассматриваются, споры с «Яндексом» завершились мировыми соглашениями в 2022 году.

У господина Величковского был заключен договор с одной из структур «Джема» в Восточной Европе, однако он не распространялся на использование песен в интернете, пояснил господин Лукьянов. По его словам, истец не намерен добиваться от стриминговых сервисов отзыва спорных треков, «Леонид понимает, что они при работе с лейблами исходят из презумпции добросовестности».

«Джем» известен спорами с авторами по договорам, заключенным до 2006 года, отмечает адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Денис Крауялис, «но и авторы тоже часто "забывают" о ранее заключенных договорах и считают, что вправе распоряжаться ранее переданными правами». Собеседник “Ъ” на рынке музыкальных прав говорит, что «Джем» в конце 1980-х—1990-е подписывал многих российских звезд и сейчас все его претензии связаны именно с этим репертуаром. «Многие контракты потеряли силу, но они сильно отличались от текущих и, например, предусматривали передачу прав на произведения пожизненно»,— говорит он. Это, полагает собеседник, позволяет «Джему» выстраивать аргументацию, «но тот факт, что суд второй инстанции признал аргументы господина Величковского, дает надежду, что другие музыкальные издательства смогут выиграть». Решение апелляционного суда соответствует практике «больше, нежели решение суда первой инстанции», соглашается управляющий партнер «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт.

Однако эксперт полагает, что «Джем» действовал легитимно, а господин Величковский использовал лазейку в трактовках. Специальное авторское полномочие, которое явно охватывало распространение песен через интернет, было кодифицировано в 2004 году, поясняет зампред комитета РСПП по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов. «Некоторые стороны до сих пор пытаются исходить из этого и утверждать, что не продавали права на использование песен в интернете»,— сказал он. Господин Семенов отметил, что Верховный суд разрешил неопределенность еще в 2006 году: согласно постановлению пленума, распространение через интернет песен, которые были переданы до 2004 года, охватывалось правомочиями на воспроизведение и распространение экземпляров.

Юрий Литвиненко