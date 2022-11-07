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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 64 года заместителю главы администрации президента РФ Дмитрию Козаку

Дмитрий Козак

Дмитрий Козак

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Дмитрий Козак

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Его поздравляет сопредседатель Ассоциации юристов России, член высшего совета партии «Единая Россия» Владимир Плигин:

— Когда ты знаешь человека более 40 лет, еще со студенческой скамьи, рождается немного сложное ощущение. Тем более что с ним связано большое количество исторических событий в судьбе страны. С вашим именем связано разрешение многих сложнейших ситуаций, которые у нас неоднократно возникали. Это и административная реформа, государственное строительство, крайне драматические события на Кавказе. И еще потрясающее событие — подготовка и проведение великолепных зимних Олимпийских игр в Сочи. И самое главное, что в течение всех этих лет вы очень последовательно, честно и открыто служили и продолжаете служить нашей великой стране. Хочу пожелать вам здоровья, оптимизма, понимания всех сложных ситуаций, которые возникают на пути, и продолжение того подхода, который вы постоянно демонстрируете во благо всех нас.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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