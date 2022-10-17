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Коммерсантъ FM
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Самозанятых мобилизовали на работу

В РФ растет спрос на их услуги

Как следует из результатов последовательных опросов YouDo и hh.ru, после объявления о частичной мобилизации в России мог вырасти спрос на услуги самозанятых. Согласно принятым поправкам к Трудовому кодексу, работодатели не могут уволить мобилизованных сотрудников, но обязаны сохранить их рабочее место до возвращения с военной службы. Самозанятые благодаря особенностям своего статуса могут занять часть таких позиций — правда, впоследствии компании рискуют столкнуться с требованиями признать таких временных работников постоянными.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В последние несколько месяцев в России растет число компаний, готовых нанимать самозанятых. Такой вывод можно сделать из данных двух совместных опросов компаний кадровой платформы YouDo и кадрового портала hh.ru, проведенных в середине лета и в конце сентября этого года. Напомним, с 2019 года в РФ существует налог на профессиональный доход для работающих на себя, чей максимальный доход не превышает 2,4 млн руб. за год (ставка — 4% для физлиц и 6% для ИП и юрлиц). На 1 сентября, по данным ФНС, в РФ насчитывалось более 5,4 млн самозанятых.

Как следует из данных опросов, если в середине лета доля респондентов-работодателей, которые заявляли о том, что уже работают с самозанятыми, составляла 52%, то уже к сентябрю она выросла до 56%. Отметим, что за последний год в целом она увеличилась до 19 процентных пунктов. Чаще всего работодатели готовы привлекать к сотрудничеству от 30 до 100 внештатников, большее число самозанятых требуется каждой тридцатой компании. Почти половине компаний нужны специалисты по маркетингу, рекламщики и пиарщики (47%), IT-специалисты (44%), курьеры (25%), рекрутеры (23%), грузчики (23%) и дизайнеры (22%).

В числе преимуществ работы с самозанятыми компании чаще всего называют простоту массового найма (53%), скорость выхода исполнителя на задание (47%) и простоту оформления (39%). На четвертом месте среди «плюсов» таких исполнителей — возможность привлекать их временно (30%), на пятом — выгоды специального налогового режима (20%).

Как поясняет управляющий партнер юридической фирмы BLS Елена Кожемякина, дополнительный спрос на самозанятых на российском рынке труда мог возникнуть из-за частичной мобилизации, объявленной президентом 21 сентября. По поправкам к законодательству, принятым Госдумой в конце месяца, мобилизованных нельзя уволить — работодатель может только приостановить с ними трудовой договор до момента их возвращения с военной службы и временно нанять кого-то на их рабочее место. «Что в этой ситуации делать с задачами, которые были у призванного на службу — перераспределять обязанности между другими, открывать временную вакансию и приглашать человека на срочный договор или использовать услуги самозанятых? Вариант с самозанятыми выглядит логичным и оправданным. Минимум рисков, трудозатрат и выплат: социальных льгот и гарантий нет, соблюдать трудовое законодательство не нужно, условия сделки и оплаты — только те, что прописаны в договоре»,— отмечает она. Однако для работодателя существует риск переквалификации таких отношений в трудовые по решению суда в будущем. «Когда призывники вернутся на свои рабочие места, самозанятые могут начать подавать иски о том, чтобы их договоры ГПХ признали трудовыми — со всеми положенными выплатами и льготами»,— отмечает юрист.

Впрочем, как считает СЕО «Цифровой HR платформы» Дмитрий Серебряков, сейчас в России формируется новая отрасль сервисов, которые упрощают для предприятий весь цикл взаимодействия с самозанятыми — организуют для них не только поиск и найм, но и оплату выполненных работ, а также берут на себя весь документооборот. «Постепенно такие сервисы могут начать выступать и как центры экспертизы, они минимизируют для работодателя риск нарушить российское законодательство, использовав самозанятых для работ, которые требуют оформления стандартных трудовых отношений»,— говорит он.

Анастасия Мануйлова

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