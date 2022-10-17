Варяг вне очереди

В прокат вышел фильм Томаса Данескова «Дикий мужчина». Несмотря на то что его жанр заявлен как комедия, у датского режиссера получилась скорее печальная констатация кризиса современной маскулинности — от неутешительных выводов на этот счет не спасает даже условно счастливый финал. Рассказывает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Звериные шкуры и лук не помогают Мартину (Расмус Бьерг, справа) найти первобытное единение с природой

Фото: Nordisk Film Звериные шкуры и лук не помогают Мартину (Расмус Бьерг, справа) найти первобытное единение с природой

Фото: Nordisk Film

На поросшей лесом скале, нависающей над зеркальными водами норвежского фьорда, сидит брутальный мужик в шкурах, с луком за спиной, и заливается слезами — то ли от нестерпимой красоты окружающего пейзажа, то ли от каких-то покамест неизвестных зрителям душевных ран. Поведение это, прямо скажем, плохо совмещается со стереотипными представлениями о суровых викингах. Но Мартин (Расмус Бьерг) на самом деле никакой не викинг. Он совершенно обычный датчанин XXI века, офисный работник, сбежавший в леса от благополучной жизни среднего класса (а главное, от жены, с которой, вот незадача, надо о чем-то разговаривать) в поисках своей мужской идентичности. Пробежки по утрам и занятия триатлоном не помогли, так что Мартин решил припасть к корням и пожить, как его предки тысячу лет назад — в единении с природой, кормясь охотой и собирательством. Правда, полностью от даров цивилизации он все же не отказался, прихватив с собой палатку и мобильный телефон.

Когда наш герой, потерпев предсказуемую неудачу в попытках пристрелить из лука оленя, выходит в поисках еды к магазинчику на заправке, выясняется, что бумажник он забыл дома. Продавец отказывается принять шкуру или каменный топор в обмен на продукты, завязывается довольно нелепая схватка за ресурсы, из которой Мартин выходит победителем, уволакивая добычу в лес. Однако теперь его разыскивает не только жена, но и норвежская полиция, которую в этой глухомани представляют всего три служителя закона: начальник единственного на всю округу участка Ойвинд (Бьорн Сундквист), которому осталось всего ничего до пенсии, и двое его неуклюжих подчиненных, не способных, кажется, найти не то что человека в лесу, но и носы на собственных лицах.

На беду, дерзкое похищение упаковки пива, чипсов и шоколадки — не единственное дело, которое этой команде предстоит расследовать. Пока Мартин изображает «Выжившего» с айфоном, на горной дороге машина, в которой едут трое мужчин явно криминального вида, сталкивается с лосем (вот только ему и хочется посочувствовать в этой ситуации). Полиция обнаруживает уже пустую и брошенную тачку. Куда подевались двое ее пассажиров, до поры неизвестно, а вот третий, Муса (Заки Юссеф), уходит в лес и там, естественно, встречает Мартина. Они легко находят общий язык: Муса тоже донельзя утомился от требований, которые предъявляет мужчине современная жизнь (например, чтобы он работал и был ответственным отцом двухлетнему сыну). При этом он «забывает» рассказать новому другу о том, что вместо постоянной занятости подвизается наркокурьером и таскает с собой сумку с деньгами, полученными за перевоз гашиша из Дании в Норвегию. А сумку эту, в свою очередь, ищут его «коллеги», которых он ошибочно счел погибшими в аварии.

По чисто формальным признакам вторая полнометражная работа молодого режиссера Данескова может напомнить другие скандинавские черные комедии о мужчинах в кризисе, недавно побывавшие в российском прокате: «Еще по одной» Томаса Винтерберга (2020) и «Рыцарей справедливости» Андерса Томаса Йенсена (2020). Там тоже представители не такого уж сильного, как оказывалось, пола старались убежать от реальности — кто в эксперименты с алкоголем, кто в криминальные разборки. И то, и другое было для них менее пугающим, чем необходимость разговаривать с женами и детьми и вообще как-то присутствовать в семейной жизни.

Но, в отличие от персонажей этих картин, герои «Дикого мужчины» не вызывают ни малейшей симпатии, виной чему как исключительное отсутствие обаяния у исполнителей, так и плохо прописанные характеры. Что, в самом деле, так уж гнетет Мартина? Почему Муса ввязался в криминал, не из-за национальности же (предположить такое было бы совсем уж неполиткорректно)? Сценарий Данескова и Мортена Папе оставляет в местах, где должны быть бэкграунд и мотивация персонажей, зияющие дыры, а без эмоциональной привязки наблюдать за лесными приключениями двух «диванных воинов» вовсе не так интересно.

В результате, кроме невинно убиенного лося, почувствовать расположение во всем фильме можно только к пожилому полицейскому Ойвинду. Он практически озвучивает возникающие по ходу просмотра мысли о том, что остальные герои с их играми в викингов и крутых парней маются совершенной ерундой. Он же, по неслучайному, думается, совпадению, единственный, кто не боится разговаривать с женой (хотя и давно умершей) и оказывается в состоянии признавать собственные ошибки, а не винить в них окружающих, прогресс, социальные сети, изменение гендерных ролей и черта в ступе. И именно это делает его настоящим мужчиной — то есть, если верить фильму (хотя верить ему ох как не хочется), представителем редкого и исчезающего вида.