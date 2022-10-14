Двойная помощь

Для благотворительного фонда с репутацией принципиально важно, чтобы жертвователь всегда понимал, куда конкретно пойдут его деньги. А исторически так сложилось, что у Русфонда помощь тем, кто живет или жил в районе специальной военной операции (СВО), разделилась на два канала. Чтобы у благотворителей не возникало путаницы, мы решили все разложить по полочкам. И заодно рассказать, кто, как и сколько уже жертвует на эти программы.

Проект помощи украинским гражданам, связанный именно со СВО, начался в апреле этого года, когда сотрудники Русфонда отправились в Воронежскую область и рассказали, как живут беженцы в пунктах временного размещения (ПВР). Людям там и сейчас не хватает самых простых вещей. Например, поскольку начало холодать, нужны теплые одеяла. А также гладильные доски, утюги, подушки… Помощь Русфонда беженцам не зависит от их возраста и, как правило, не связана с лечением. За полгода для воронежских ПВР собрано 3,5 млн руб., из них 1,6 млн руб. пожертвовали компании. Например, телемагазин Shop&Show по договору с Русфондом отправил в Воронеж вещи для беженцев на 780 тыс. руб.

Подробнее о том, как помочь, читайте на rusfond.ru — на странице «Помощь беженцам».

Но это не все: есть другой вариант помощи, зародившийся задолго до начала боевых действий. Русфонд хоть и помогает в основном российским детям, никогда не требовал от подопечных наличия именно российского паспорта. В последние десять лет фонд собирал деньги на лечение в центрах, с которыми сотрудничает, детей из Белоруссии, с Украины, из Молдавии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана. И не только: прямо сейчас, например, ждет помощи маленький Муаз, сын московских студентов из Мали. У него врожденный порок сердца, нужна операция.

С 2014 года Русфонд помог 160 детям из Республики Крым, Донецкой и Луганской областей. На них собрали 144 млн руб. А сейчас особенно нуждаются в помощи дети с территорий, охваченных специальной военной операцией. Наши доноры прекрасно это понимают и сами проявляют инициативу. Первым стал «Трансойл», давний партнер фонда. До февральских событий у нас был такой совместный проект: Русфонд выбирал для «Трансойла» детей из регионов присутствия компании, ее сотрудники собирали деньги на лечение, а сам «Трансойл» дополнял недостающее. Уже в конце февраля компания предложила изменить схему — помогать детям из районов боевых действий. И это была хорошая идея: таким детям сотрудники жертвовали не менее активно, чем детям из своих регионов. В 2022 году «Трансойл» выделил на программу 3 млн руб.— на 40% больше, чем в прошлом году.

Еще пример — РНКБ Банк. В этом году он пожертвовал 12 млн руб. в соответствии с договором «на лечение детей Республики Крым, Краснодарского края, ДНР и ЛНР». Есть и другие, менее крупные компании, выбравшие это направление. Нередко именно так теперь начинается сотрудничество с фондом.

Болезнь не зависит от того, кто контролирует территорию. Но понятно, что, когда вокруг стреляют и летают ракеты, маленьким пациентам намного труднее вовремя поставить диагноз и предоставить лечение. Найти таких детей на сайте просто: в просьбах о помощи всегда указано, где живет или раньше жил ребенок. А для компаний, которые хотят в этом участвовать, у нас есть специальные программы — например, аналогичные той, что проводит «Трансойл». Вы можете связаться с фондом любым указанным на сайте rusfond.ru способом, а дальше сотрудники вас сориентируют.

Алексей Каменский, специальный корреспондент Русфонда