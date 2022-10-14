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Коммерсантъ FM
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436,8 миллиарда долларов составил объем внешнего долга России на начало октября 2022 года, сообщил ЦБ. В третьем квартале показатель уменьшился на $34 млрд (на 7,2%), став минимальным за 15 лет. Снижение внешнего долга фиксируется во всех институциональных секторах, кроме госуправления, по которому есть незначительный прирост в результате положительной переоценки суверенных рублевых облигаций. Быстрее всего снижется долг частного сектора — за счет погашения кредитных обязательств перед нерезидентами. По данным Минфина, внутренний госдолг РФ на начало сентября составлял 16,2 млрд руб., с начала года этот показатель снизился на 260 млрд руб.

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