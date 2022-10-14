Бывшему чиновнику нашли новое дело

Как стало известно “Ъ”, Мещанский райсуд Москвы отправил под домашний арест бывшего первого заместителя «Росгеологии» Руслана Горринга (Ганижева). Бывшему чиновнику, а также двум его предполагаемым подельникам инкриминируется особо крупное мошенничество. Это уже второе уголовное преследование господина Горринга: в 2019 году он получил срок также по делу о мошенничестве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руслан Горринг

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Руслан Горринг

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В четверг Мещанский суд столицы до позднего вечера рассматривал ходатайства Мещанского отдела столичного главка СКР о заключении под стражу Руслана Горринга и двух его предполагаемых подельников, среди которых также Александр Писарницкий, руководитель Евразийского союза экспертов по недропользованию, заместитель гендиректора Института геолого-экономических проблем. Все они проходят по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как обычно, аргументируя свое требование о заключении подследственного под стражу, представитель следствия утверждал, что, оставаясь на свободе, фигурант может скрыться, оказать давление на свидетелей или иным способом помешать расследованию дела. Защита возражала, отмечая, что доводы следствия не подтверждены доказательствами, и просила избрать меру пресечения, не связанную с заключением господина Горринга в СИЗО. Нужно отметить, что подследственный — многодетный отец, а ранее, еще в бытность военнослужащим, он имел ведомственные награды Минобороны. Возможно, суд учел эти обстоятельства. Как бы то ни было, ходатайство следствия было отклонено, Руслан Горринг был отправлен под домашний арест до 30 ноября.

Это не первое уголовное дело господина Горринга. Как рассказывал ранее “Ъ”, в декабре 2019 года 235-й гарнизонный военный суд приговорил его к трем с половиной годам заключения по делу о мошенничестве, совершенном за восемь лет до этого. Речь, по данным следствия, шла о том, что господин Горринг, носивший тогда фамилию Ганижев и служивший в вооруженных силах в звании майора, являясь доверенным лицом председателя Ленинского районного совета депутатов Александра Газейкина, получил от предпринимателя 5,2 млн руб., которые должен был передать господину Газейкину, но был задержан.

Руслан Ганижев признал вину, дал показания и был отпущен под подписку о невыезде. После этого он скрылся и был объявлен в розыск. Находясь в бегах, он не только сменил фамилию и стал Горрингом (так же поступили и его близкие родственники), но и сумел устроиться на работу в «Росгеологию», где стал первым заместителем руководителя. «Вычислили» его во многом случайно: поводом для увольнения и последующей проверки господина Горринга стал размещенный в сети видеоролик. 7 марта 2019 года Горринг был задержан в столичном аэропорту Внуково.

Юрий Сюн, Александр Александров