Оправдать ради ВПК

Как стало известно “Ъ”, по три года колонии-поселения запросило гособвинение для гендиректора ОАО «НПП "Темп" имени Короткова» Дениса Иванова и его первого заместителя Валентина Сухолитко, обвиняемых в злоупотреблении полномочиями с причинением вреда на сумму 343,1 млн руб. одному из акционеров НПП — входящему в «Ростех» АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК). Адвокаты настаивают на их полном оправдании, ссылаясь при этом на то, что подсудимые возглавляют ОАО, выпускающее столь нужную сейчас продукцию — изделия для бомбардировщиков Ту-160М и Ту-22М3, а также другой авиатехники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Иванов

Фото: НПП «Темп» имени Ф.Короткова Денис Иванов

Фото: НПП «Темп» имени Ф.Короткова

Процесс в отношении гендиректора «Темпа» и его первого зама идет в Савеловском суде Москвы уже больше двух с половиной лет. Но на днях разбирательство вступило в заключительную стадию — стороны приступили к прениям. Прокурор посчитал вину обоих подсудимых в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ) полностью доказанной, однако при этом попросил назначить Денису Иванову и Валентину Сухолитко неожиданно мягкое наказание. По мнению обвинителя, оба должны отсидеть по три года в колонии-поселении, сообщили “Ъ” в суде. Кстати, по данному обвинению им грозило до четырех лет общего режима.

Защита топ-менеджеров, в свою очередь, настаивает на их полном оправдании. По мнению адвокатов, в действиях клиентов отсутствует состав преступления, а их деятельность была направлена на защиту активов НПП, которые якобы пытались захватить рейдеры.

По данным адвокатов, в собственности «Темпа» находятся два земельных участка общей площадью 3 га, расположенные недалеко от станции метро «Белорусская», этот актив и привлек захватчиков.

Как ранее сообщал “Ъ”, расследование в отношении руководства оборонного предприятия СКР начал еще 16 мая 2016 года, после заявления одного из акционеров «Темпа» — входящего в «Ростех» НПЦ «Салют». В нем владелец 28,5% акций завода жаловался на снижение стоимости своего пакета, связывая этот процесс с проводимой руководством предприятия финансовой политикой. Эти доводы и легли затем в основу обвинения, предъявленного вскоре топ-менеджерам «Темпа».

По версии следствия, в ноябре 2013 года гендиректор Денис Иванов и его первый заместитель и член совета директоров Валентин Сухолитко, действуя вопреки интересам акционеров предприятия, создали под одним названием два дочерних общества — ООО «НПП "Темп"» и ООО «Темп». После этого в качестве вклада в уставный капитал обществ были внесены ликвидные объекты недвижимости, принадлежащие оборонному предприятию. Их площади стали сдаваться в аренду, что привело, по мнению следствия, к оттоку денежных средств и снижению на 20% платежеспособности самого НПП.

Помимо этого, следует из материалов дела, Валентин Сухолитко через аффилированные с ним фирмы «Техинвест» и «Танон» кредитовал свое предприятие на невыгодных для него условиях. Так, по одному из займов, говорится в материалах дела, завод в итоге выплатил кредитору сумму, которая более чем в два раза превышала сам кредит.

Подобное использование фигурантами своих должностных полномочий, уверено обвинение, дало им «юридические основания» для взыскания недвижимости, переданной «дочкам» «Темпа» по ее балансовой стоимости. В результате подобных действий стоимость пакета акций заявителя снизилась почти в три раза и, согласно расчетам следствия, нанесенный ему имущественный вред составил 343,1 млн руб. Стоит отметить, что к концу расследования потерпевший сменился — теперь им является ОДК.

Интересно, что во время расследования дела СКР пытался отстранить Дениса Иванова и Валентина Сухолитко от руководства «Темпом», однако суд отказал следствию, и даже во время процесса фигуранты управляют предприятием.

НПП «Темп» им. Ф. Короткова специализируется на разработке и выпуске систем топливной автоматики, управления и контроля для авиационной, морской и наземной техники военного, специального и гражданского назначения. Так, производимые НПП системы установлены на бомбардировщиках-ракетоносцах Ту-22М3 и Ту-160М, истребителях МиГ-29, Су-30, Су-35С, ударных Су-34, китайском J-10 и многоцелевом вертолете Ми-38.

Владислав Трифонов