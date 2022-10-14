К читателям газеты «Коммерсантъ»

Покрова Пресвятой Богородицы

14 октября 910 года во Влахернском храме осажденного Константинополя произошло событие, которое зафиксировали исторические летописи и жития святых. Жители столицы Византии перед угрозой уничтожения варварами вместе с императором и патриархом собрались в храме, чтобы «едиными устами и единым сердцем» умолить Бога избавить град их и народ от уничтожения. При совершении всенощного бдения перед Воскресным днем ранним утром блаженный Андрей, Христа ради юродивый, со своим учеником Епифанием увидели под сводами храма на облаках Пресвятую Деву Марию в окружении Ангелов, апостолов и святых. В блистании Божественного Света Богородица сошла вниз, вошла в алтарь, совершила молитву и вышла на амвон (от греч. ἄμβων — возвышение), где по обычаю за богослужением читалось Евангелие. Сняв с Себя сверкающее небесной красотой покрывало, Она распростерла его над всеми молящимися, покрыв Своим омофором (от греч. ὠμοφόριον, букв.: носимый на плечах) всех жителей православной Византии. И призошло чудо — вражеские корабли отступили, враги бежали, Константинополь был спасен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Со временем в Греческой Церкви праздник Покрова Пресвятой Богородицы утратил свою популярность. На Руси же он приобрел всенародную любовь. Уже в XII веке благодаря благоверному князю Андрею Боголюбскому строятся великолепные храмы (например, храм Покрова на Нерли), праздник обрастает обычаями и традициями культурной жизни, открываются Покровские монастыри. С этого времени Русь именуют «Домом Пресвятой Богородицы», ведь в тропаре праздника звучат такие слова: «Покрой нас священным Твоим Покровом и избави нас от всякого зла...»

Действительно, под покровом Пречистой Божией Матери росла вера православная, хотя история нашей земли знает страшные и трагичные периоды, поэтому небесное заступничество Божией Матери через явление ее икон, наставления русских святых в трудные периоды нашей истории являет свидетельство особого попечения Пресвятой Богородицы о Русской Земле.

Но почему Матерь Божия попускает испытания для нашего народа? Подобно тому, как Она стояла у Креста Сына Своего, не проронив ни слова, ни криком, ни слезами не выдав своих страданий, веря, что после распятия Христа наступит Его Воскресение, Пречистая Дева Мария ждет нашего покаяния и искренней молитвы для уврачевания страстей и похотей. И мы, ученики Христа, причащающиеся Святых Христовых Таинств и исповедающих Его Истиным Богом и Истиным Человеком, должны помнить о раскаявшемся разбойнике, который первым вошел в рай. Мы должны восстановить соборность как способ жития. Нас разобщил маммона (то есть власть богатства), отречемся же от него, ведь согласно Священному Писанию нельзя служить двум богам: Богу и маммоне (Мф. 6:24). Отвергнем же власть денег, лжи и насилия и, как более 1000 лет назад, всем миром с покаянием и молитвой придем в храм. И явится над нами Покров Пречистой Божией Матери и наступит примирение с Богом, друг с другом и внутри нас самих.

Да торжествует любовь! С праздником всех вас, с Покровом Пресвятой Владычицы нашей Богородицы!

Иоанн, митрополит Белгородский и Старооскольский