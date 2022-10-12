Проезд по трассе М-12 обойдется в 3 тыс. рублей

Заместитель председателя правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов госкомпании «Автодор» Константин Макиев в среду обнародовал тарифы за проезд по всей трассе М-12 Москва—Нижний Новгород—Казань после запуска ее в 2023 году. «Без скидки по транспондеру стоимость проезда будет составлять на уровне около 3 тыс. руб.,— заявил он.— В рамках программы лояльности, которая у нас есть, для тех пользователей, которые ездят регулярно по автодорогам, будет доступна скидка 15%».

Трасса М-12 стоимостью около 800 млрд руб., напомним, строится с 2020 года. 8 сентября 2022 года был открыт первый участок дороги между ЦКАД и А-108 в Московской области, до конца года «Автодор» планирует открыть еще два во Владимирской области.

В расчете на километр цена на проезд может разниться на разных участках М-12, заявил господин Макиев. В среднем стоимость проезда, по его словам, составит 3–4 руб. за 1 км, но на «востребованных участках» в Подмосковье (например, на объезде Балашихи) может достигать 8 руб. за 1 км.

Иван Тяжлов