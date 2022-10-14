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Коммерсантъ FM
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Сене Исаеву оплачено внутривенное питание на полгода

7 октября на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Регион-Тюмень» мы рассказали историю шестимесячного Сени из Тюменской области («Смешные яблоки», Светлана Иванова). У мальчика синдром короткой кишки, обычная еда у него не усваивается в полном объеме. Чтобы расти и развиваться, Сене требуется специальное внутривенное питание и расходные материалы для его введения, а также лекарства. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 629 393 руб.) собрана. Мама Сени благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Арсений Исаев

Арсений Исаев

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Арсений Исаев

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 7 октября 26 835 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей программы «Вести-Москва», ГТРК «Регион-Тюмень», «Ставрополье», «Курск», «Тыва», «Иртыш», а также 152 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 12 детям на 19 176 341 руб.

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