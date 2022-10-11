Еде просят дать отсрочку

Из-за нестабильности потребительского спроса и заказов продуктов питания со стороны ритейлеров производители и поставщики просят крупные сети ослабить требования по остаточному сроку годности товаров. Поставщики уверяют, что предложение не отразится на качестве продуктов для потребителей. Эксперты считают идею обоснованной для товаров длительного хранения с высоким уровнем оборота в рознице.

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо от 5 октября, в котором ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» (включает, в частности, «Мистраль Трейдинг», «Руссоль», «Дымов», «Макфа», «Май») предлагает главе Минпромторга Денису Мантурову рекомендовать федеральным ритейлерам установить минимальный порог остаточного срока годности в 45% для товаров годностью от года и выше, а для продуктов годностью до 12 месяцев — в 50%. Речь идет не о снижении качества поставляемых товаров, а о сокращении излишних требований, уточняют в ассоциации. В Минпромторге сообщили “Ъ”, что пока письмо не поступало.

По данным «Руспродсоюза», требование крупных сетей к остаточному сроку годности продовольственных товаров сегодня в среднем достигает 60–65%. Например, многие федеральные ритейлеры не принимают от поставщиков товар со сроком годности 730 дней, начиная с 439-го дня до его окончания. При этом средний срок оборачиваемости, то есть продажи, в рознице товаров длительного хранения составляет около 50 дней, уточняется в письме ассоциации.

Производители и поставщики сегодня сталкиваются с практикой «хаотичного всплеска заказов» со стороны ритейлеров, а имеющийся объем складских запасов может не соответствовать «жестким требованиям торговых сетей по остаточному сроку годности», говорится в документе. «Поставщики, с одной стороны, не могут выполнить заказ в полной мере и получают штрафные санкции за недопоставку, а с другой — вынуждены утилизировать товары, которые не проходят по остаточному сроку годности, но сохраняющие при этом свои потребительские свойства»,— отмечается в письме.

По мнению гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, сегодня нет необходимости в жестком нормативном регулировании вопроса минимального значения остаточного срока годности, рекомендаций от Минпромторга было бы вполне достаточно для решения спорных вопросов. Остаточный срок годности товаров длительного хранения, включая консервы и бакалею, можно сопоставить с показателем оборачиваемости в магазинах этой группы товаров и, исходя из этого, ритейлеры могут принимать решение о договорных практиках с дистрибуторами, считает эксперт.

В «Магните», «Ленте», «Верном» комментариев не предоставили. В «Азбуке вкуса» отметили, что требования к остаточному сроку годности не ниже двух третей от общего срока остаются неизменными, так как для сети и ее покупателей важна свежесть продукции. В X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») отметили, что остаточный срок годности по продовольственным товарам длительного хранения (более года) у ритейлера составляет 45% от общего срока, товаров сроком годности от 6 до 12 месяцев — 60%.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов считает, что торговые сети должны, со своей стороны, пойти навстречу поставщикам и разделить с ними риски, если хотят гарантировать наличие товара на полке и таким образом обеспечить себе трафик.

На фоне экономической и политической турбулентности последних двух лет ритейлеры и поставщики постоянно сталкиваются с нестабильностью спроса и поставок, говорит Михаил Бурмистров. При этом крупные федеральные сети развивают логистические сервисы для поставщиков и совместно с ними активно реализуют проекты по управлению цепочками поставок. Однако, по словам эксперта, у небольших поставщиков больше проблем с организацией собственной логистики, поэтому возможности для эффективного взаимодействия с ритейлерами ограничены.

Алина Савицкая