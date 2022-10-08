Дешевеющая еда остается дорогой

Мировые цены на продовольствие после мартовского скачка до исторического максимума снизились в сентябре шестой месяц подряд — но при этом остаются выше прошлогодних уровней, сообщила вчера Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). Локальное снижение общего индекса ФАО не снимает ни проблемы влияния случившегося всплеска цен на инфляцию в мире, ни вопроса нехватки продовольствия во многих странах. Поддерживать высокие цены на еду будет ее дефицит — по прогнозу экспертов, в ближайшее десятилетие темпы потребления продовольствия будут расти быстрее темпов его производства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По подсчетам ФАО, в сентябре среднее значение индекса продовольственных цен составило 136,3 пункта, и это на 1,1% ниже показателя августа. В целом снижение индекса продолжается шестой месяц подряд, но при этом он все еще на 5,5% выше уровня сентября прошлого года. Напомним, в марте цены на продовольствие на фоне событий на Украине установили рекорд — тогда индекс ФАО вырос на 33,6% год к году и на 12,6% к февралю. Впрочем, и до этого цены на продукты питания раскручивала пандемия и сложности на рынке энергоресурсов. С апреля цены на еду стали понемногу снижаться.

Традиционно ФАО отслеживает цены на пять групп продовольствия: зерно, мясо, растительное масло, сахар и молочная продукция. В сентябре из этих категорий дорожали только зерновые. Индекс цен на них к августу вырос на 1,5%. Это увеличение в организации объясняют растущей неопределенностью относительно продолжения Черноморской зерновой инициативы после ноября и возможных последствий ситуации для украинского экспорта. На этих опасениях мировые цены на пшеницу выросли в сентябре на 2,2%. К этому фактору ФАО добавляет климатические сложности вроде дефицита осадков в Аргентине и США, а также повышенный интерес стран Европейского союза к закупкам пшеницы на мировых рынках на фоне напряженности с поставками кукурузы. Также на 2,2% вырос в сентябре индекс цен на рис, прежде всего подорожали индийские сорта риса — из-за ограничений на экспорт.

Цены на остальные четыре категории продовольствия несколько сократились. Растительное масло подешевело по отношению к августу на 6,6%, до самого низкого значения с февраля 2021 года. Индекс цен на сахар потерял 0,7%, опустившись до минимума с июля 2021 года (благоприятные виды на урожай в Бразилии).

Молочная продукция подешевела на 0,6%, в ФАО объяснили это ослаблением евро к доллару. Наконец, индекс цен на мясо снизился на 0,5% (за счет цен на баранину и говядину; дефицитная свинина, напротив, дорожает). Отметим, что и «молочка», и мясо, несмотря на снижение индексов, тем не менее стоят заметно дороже, чем год назад — в годовом выражении на 20,7% и 7,7% соответственно.

Локальное снижение общего индекса ФАО, разумеется, не снимает ни проблемы заметного влияния случившегося всплеска цен на уровень инфляции, ни «профильного» для организации вопроса голода во многих странах. Так, ФАО вчера сообщила, что 45 стран мира, включая 33 африканских, сейчас нуждаются во внешней помощи для обеспечения продовольствием. Впрочем, судя по данным экспертов, решить проблему нехватки еды ее перераспределением не удастся — в ближайшее десятилетие темпы потребления продовольствия будут расти быстрее темпов его производства. В 2022–2031 годах, как следует из совместного прогноза ОЭСР и ФАО, мировое сельхозпроизводство будет расти на 1,1% ежегодно при увеличении потребления на 1,4% (прежде всего из-за роста населения). Таким образом, по подсчетам экспертов, искоренить голод к 2030 году (такую цель ставит ООН) не удастся. Для этого рост производительности мирового АПК за десятилетие должен составить 28%, что втрое превышает показатель 2010–2020 годов (подробнее см. “Ъ” за 2 июля).

В теории увеличить темпы роста в сельском хозяйстве могли бы инвестиции в технологии, инфраструктуру и профессиональную подготовку кадров. Но нынешний рост цен на энергоносители и удобрения этому никак не способствует — а наоборот, увеличивая затраты аграриев, сдерживает необходимое увеличение продуктивности в отрасли.

Вадим Вислогузов