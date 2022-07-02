Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Есть стали лучше, есть стали веселей

Победы над голодом не выйдет: потребление продовольствия до 2031 года будет расти быстрее его производства

В следующем десятилетии мировое сельхозпроизводство будет расти на 1,1% ежегодно при росте потребления продовольствия на 1,4%, следует из совместного прогноза ОЭСР и Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН. Так что, по подсчетам экспертов, искоренить голод к 2030 году (такую цель сейчас ставит ООН) не удастся. Для этого рост производительности мирового АПК за десятилетие должен составить 28%, что втрое превышает показатель 2010–2020 годов.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Мировое потребление продовольствия будет расти на 1,4% в год в течение ближайшего десятилетия — за счет стран с низким и средним доходом и с высокой рождаемостью, пишут эксперты ФАО и ОЭСР в «Сельскохозяйственном прогнозе на 2022–2031 годы». Ежегодный рост мирового сельхозпроизводства при этом в ближайшем десятилетии будет ниже — лишь 1,1%.

По прогнозу экспертов, рост производства растениеводческой продукции в целом за десять лет составит 18%. В основном это произойдет за счет инвестиций в производительность, включая селекцию растений (это обеспечит 80% роста), 15% увеличения придется на расширение территории пахотных земель и 5% — на увеличение интенсивности их возделывания. В животноводстве и рыбоводстве рост на 16% будет обеспечен улучшением содержания животных и их более интенсивным кормлением. Рост в птицеводстве на 16% обеспечит до 45% мирового увеличения производства мяса благодаря его устойчивой рентабельности.

В ФАО и ОЭСР полагают, что при базовом сценарии прогноза мир не сможет достичь поставленной ООН цели «нулевого голода» к 2030 году. Для этого требуется, чтобы производительность сельского хозяйства за десятилетие выросла на 28%, что в три раза превышает рост за 2010–2020 годы. Кроме того, рост мировой урожайности должен составить 24% (вдвое выше, чем за последнее десятилетие).

Продолжительный рост цен на энергоресурсы и необходимую аграриям продукцию (включая удобрения) еще больше может отдалить достижение цели искоренения голода — так как ведет к росту издержек и может сдержать даже нынешний рост производительности. Конфликт на Украине, по прогнозу ФАО и ОЭСР, приведет к сокращению экспортных объемов продукции АПК из этой страны до 20% от обычных объемов. На фоне роста цен в 2022–2023 сельхозгоду число голодающих в мире вырастет на 8–13 млн человек, в 2023–2024 сельхозгоду в случае дефицита экспорта из РФ и Украины и отсутствия альтернативных поставок в нужном объеме оно увеличится на 19 млн человек.

Интересно, что частичное решение проблемы голода, которое предлагает ФАО на базе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения в одной из моделей,— это сокращение потребления. Речь идет о менее полезных для здоровья «свободном сахаре» и жире. К 2030 году сокращение их потребления до рекомендованных норм могло бы снизить мировые расходы на продовольствие на 35%. Впрочем, снижение цен на еду в этом сценарии может негативно сказаться на экономике фермеров, уточняют эксперты.

Отметим, что сейчас в целом доходы аграриев из-за высоких цен на энергию, удобрения и пестициды невелики — и это ограничивает стимулы для увеличения производства (см. “Ъ” от 15 июня). Высокая неоднородность секторов АПК также мешает росту производства продовольствия — к примеру, производители сои получают максимум выгоды от высоких цен на свою продукцию за счет меньшей потребности в азотных удобрениях, а свиноводы при этом сталкиваются с высокими затратами на корма и вынуждены продавать мясо по низкой цене.

Георгий Смирнов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...