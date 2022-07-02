Есть стали лучше, есть стали веселей

В следующем десятилетии мировое сельхозпроизводство будет расти на 1,1% ежегодно при росте потребления продовольствия на 1,4%, следует из совместного прогноза ОЭСР и Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН. Так что, по подсчетам экспертов, искоренить голод к 2030 году (такую цель сейчас ставит ООН) не удастся. Для этого рост производительности мирового АПК за десятилетие должен составить 28%, что втрое превышает показатель 2010–2020 годов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Мировое потребление продовольствия будет расти на 1,4% в год в течение ближайшего десятилетия — за счет стран с низким и средним доходом и с высокой рождаемостью, пишут эксперты ФАО и ОЭСР в «Сельскохозяйственном прогнозе на 2022–2031 годы». Ежегодный рост мирового сельхозпроизводства при этом в ближайшем десятилетии будет ниже — лишь 1,1%.

По прогнозу экспертов, рост производства растениеводческой продукции в целом за десять лет составит 18%. В основном это произойдет за счет инвестиций в производительность, включая селекцию растений (это обеспечит 80% роста), 15% увеличения придется на расширение территории пахотных земель и 5% — на увеличение интенсивности их возделывания. В животноводстве и рыбоводстве рост на 16% будет обеспечен улучшением содержания животных и их более интенсивным кормлением. Рост в птицеводстве на 16% обеспечит до 45% мирового увеличения производства мяса благодаря его устойчивой рентабельности.

В ФАО и ОЭСР полагают, что при базовом сценарии прогноза мир не сможет достичь поставленной ООН цели «нулевого голода» к 2030 году. Для этого требуется, чтобы производительность сельского хозяйства за десятилетие выросла на 28%, что в три раза превышает рост за 2010–2020 годы. Кроме того, рост мировой урожайности должен составить 24% (вдвое выше, чем за последнее десятилетие).

Продолжительный рост цен на энергоресурсы и необходимую аграриям продукцию (включая удобрения) еще больше может отдалить достижение цели искоренения голода — так как ведет к росту издержек и может сдержать даже нынешний рост производительности. Конфликт на Украине, по прогнозу ФАО и ОЭСР, приведет к сокращению экспортных объемов продукции АПК из этой страны до 20% от обычных объемов. На фоне роста цен в 2022–2023 сельхозгоду число голодающих в мире вырастет на 8–13 млн человек, в 2023–2024 сельхозгоду в случае дефицита экспорта из РФ и Украины и отсутствия альтернативных поставок в нужном объеме оно увеличится на 19 млн человек.

Интересно, что частичное решение проблемы голода, которое предлагает ФАО на базе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения в одной из моделей,— это сокращение потребления. Речь идет о менее полезных для здоровья «свободном сахаре» и жире. К 2030 году сокращение их потребления до рекомендованных норм могло бы снизить мировые расходы на продовольствие на 35%. Впрочем, снижение цен на еду в этом сценарии может негативно сказаться на экономике фермеров, уточняют эксперты.

Отметим, что сейчас в целом доходы аграриев из-за высоких цен на энергию, удобрения и пестициды невелики — и это ограничивает стимулы для увеличения производства (см. “Ъ” от 15 июня). Высокая неоднородность секторов АПК также мешает росту производства продовольствия — к примеру, производители сои получают максимум выгоды от высоких цен на свою продукцию за счет меньшей потребности в азотных удобрениях, а свиноводы при этом сталкиваются с высокими затратами на корма и вынуждены продавать мясо по низкой цене.

Георгий Смирнов