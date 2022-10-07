Из свежей почты

Олег Копейкин, 8 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 132 070 руб.

Внимание! Цена лечения 201 070 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 50 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ставрополье» соберут 19 тыс. руб.

Олег родился недоношенным, у него выявили пневмонию и дыхательную недостаточность. В полгода еще не держал голову, кулачки были зажаты. В восемь месяцев сыну поставили диагноз ДЦП. Я регулярно возила малыша по больницам, мы пробовали разное лечение. Со временем Олег научился держать голову, переворачиваться, ползать. Сейчас уже может несколько секунд посидеть без опоры, постоять с поддержкой. Но мышцы все еще скованы спастикой, и он не говорит. При этом все понимает, учится на дому. Нам обязательно нужно продолжать лечение, и сына уже ждут в московском Институте медтехнологий (ИМТ). Но оплату нам не осилить. Елена Копейкина, Ставропольский край

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Олега необходимо госпитализировать для восстановительного лечения — коррекции мышечного тонуса, устранения гиперкинезов, развития двигательных навыков и речи».

Саша Овсянников, 4 года, двусторонняя расщелина губы и нёба, деформация челюстей, требуется ортодонтическое лечение. 139 500 руб.

Внимание! Цена лечения 281 500 руб. Компания «Металлоинвест» внесла 93 833 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 26 167 руб. Телезрители ГТРК «Курск» соберут 22 тыс. руб.

У моего сына расщелина нёба и верхней губы. С кормлением сразу возникли проблемы: малыш давился молочной смесью. Он уже перенес три операции: в три месяца зашили расщелину верхней губы, в полгода провели пластику мягкого нёба, в год и месяц устранили расщелину твердого нёба. Саше еще предстоит костная пластика неба. А сейчас ему необходимо ортодонтическое лечение. Челюсти деформированы, зубы растут криво, откусывать и жевать сыну трудно, он говорит в нос, тяжело дышит, часто простужается. Лечение дорогое, прошу вашей помощи в оплате. Дмитрий Овсянников, Курская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Саше требуется комплексное лечение, сейчас необходим этап ортодонтии с использованием съемных аппаратов на обе челюсти и лицевой маски».

Поля Кузьмина, 2 месяца, врожденная двусторонняя косолапость, требуется лечение по методу Понсети. 139 640 руб.

Внимание! Цена лечения 157 640 руб. Телезрители ГТРК «Тыва» соберут 18 тыс. руб.

Дочка родилась здоровенькой, вот только стопы у нее были подвернуты и согнуты. Мы обратились к ортопеду, который сказал, что косолапость у Поли сложная, есть нюансы, и дал контакты доктора Глеба Андрианова, который лечит косолапость по методу Понсети. На днях мы ездили к нему на консультацию в клинику «Новая ортопедия» в Минусинске. Лечение предстоит сложное и дорогое, но только так моя Поля научится ходить и не останется инвалидом на всю жизнь! Очень прошу, помогите оплатить лечение! Татьяна Кузьмина, Республика Тыва

Травматолог-ортопед клиники «Новая ортопедия» Глеб Андрианов (Минусинск): «Поле требуется лечение по методу Понсети. Чередуя гипсования с щадящей хирургией, мы выведем стопы в правильное положение, и девочка вовремя начнет ходить».

Камила Куликова, 12 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция. 177 875 руб.

Внимание! Цена операции 351 875 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 150 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Иртыш» соберут 24 тыс. руб.

Камила росла активной, с семи лет занималась плаванием. А весной прошлого года у нее стала появляться боль в груди. На медкомиссии у дочки выявили врожденный порок сердца — дефект межпредсердной перегородки, рекомендовали проконсультироваться у томских кардиологов. Все нагрузки отменили, но Камила часто жалуется на головную боль. Недавнее обследование показало, что дефект сам уже не закроется, сердце работает с перегрузкой, нужна операция. Томские кардиологи рекомендуют провести ее щадяще, через сосуды, но оплату операции нам не осилить. Антон Куликов, Омская область

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «Девочке требуется эндоваскулярное закрытие дефекта при помощи окклюдера. После щадящей операции Камила быстро восстановится и сможет вести прежний, активный образ жизни».

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