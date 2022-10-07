10,792 триллиона рублей составил на 1 октября 2022 года объем ФНБ, сообщил Минфин. За месяц он сократился на 1,078 трлн руб. На 1 октября на счетах ФНБ в ЦБ находилось €49,2 млрд, £5,3 млрд, ¥768 млрд, 310 млрд юаней, 264 млн руб. и 555 тонн золота. Прочие накопления размещены на депозитах в ВЭБ.РФ (528 млрд руб.), ВТБ и Газпромбанке (138 млрд руб.), вложены в инфраструктурные проекты (314 млрд руб. и $2,2 млрд), в привилегированные акции госбанков (329 млрд руб.) и РЖД (250 млрд руб.), в акции Сбербанка (1,23 трлн руб.), «Дом.РФ» (50 млрд руб.), «Аэрофлота» (53 млрд руб.) и ГТЛК (58 млрд руб.), в облигации S7 (11,9 млрд руб.) и «Уральских авиалиний» (2,3 млрд руб.), в евробонды Украины ($3 млрд).