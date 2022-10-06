688 миллиардов рублей составили в сентябре нефтегазовые доходы федерального бюджета, следует из статистики Минфина. Это на 4,3% меньше, чем в сентябре прошлого года (719 млрд руб.). Но в целом за девять месяцев поступления от нефти и газа заметно выросли, на 37%, до 8,51 трлн руб. против 6,19 трлн руб. годом ранее. В сентябре основную часть таких доходов дал НДПИ — 662 млрд руб. Из них 599 млрд руб.— поступления налога от добычи нефти, 38 млрд руб.— газа и 25 млрд руб.— газового конденсата. Налог на дополнительный доход (НДД) принес бюджету 1,3 млрд руб., экспортные пошлины — 250 млрд руб. Общий размер поступлений меньше этих трех слагаемых из-за возмещения части акциза нефтяникам.