Европу пересоберут заново

В Праге в четверг параллельно с неформальным саммитом Евросоюза пройдет первый саммит новой организации — Европейского политического сообщества (ЕПС). На встречу приглашены лидеры 44 стран, и их список недвусмысленно указывает на то, какой в ЕС хотели бы видеть Европу завтрашнего дня: с Турцией, Украиной и частично признанным Косово, но без Белоруссии и России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Olivier Matthys / AP Фото: Olivier Matthys / AP

Торжественный старт новому политическому объединению европейских и не совсем европейских стран будет дан в четверг в чешской столице. «Первая встреча европейского политического сообщества даст возможность лидерам стран ЕС и стран-партнеров, которые разделяют наши ценности, обсудить ряд общих вопросов. Речь идет о политической платформе для диалога и обмена мнениями на встречах на уровне глав государств и правительств один-два раза в год»,— ранее объяснял глава Евросовета Шарль Мишель.

Формально идея запуска нового формата принадлежит президенту Франции Эмманюэлю Макрону. С этой инициативой он публично выступил после того, как Украина подала заявку в ЕС. Французский лидер давал понять, что вступить в Евросоюз по-быстрому не получится, но совместно работать как-то надо. «Давайте проясним, Европейский союз не может быть единственным средством структурирования европейского континента в краткосрочной перспективе... Необходимо создать то, что я бы назвал "европейским политическим сообществом". Это новая европейская организация позволила бы европейским, демократическим нациям найти новое место для политического сотрудничества, сотрудничества по безопасности, энергетического сотрудничества»,— объяснял он тогда.

Прага для первой встречи выбрана не случайно. Чехия сейчас председательствует в ЕС, а весь Евросоюз в условиях политического и экономического кризиса как никогда заинтересован в том, чтобы объединить вокруг себя соседние страны, по сути, не пообещав им ни дополнительных денег, ни вступления в ЕС. Так что 6–7 октября в Праге одновременно состоится и саммит ЕС (с участием 27 стран-членов), и саммит ЕПС (с участием дополнительно еще 17 стран). Помимо государств—членов ЕС к участию в ЕПС приглашены Швейцария, Лихтенштейн, Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Северная Македония, Черногория, Сербия, Великобритания, Норвегия, Украина, Молдавия, Исландия, Турция, Грузия, Армения и Азербайджан.

Несмотря на размытость новой структуры, лидеры всех этих стран согласились опробовать в Праге новую площадку. Однако в Европе многие задаются вопросом, насколько формат будет жизнеспособным и работающим. Ведь пока проще объяснить, не чем он является, а чем он не является.

Так, ЕПС точно не может быть заменой Евросоюзу, где политическая интеграция была следствием тесного экономического сотрудничества. Нет задачи создать и новый Совет Европы, хотя список стран, особенно после разрыва с Россией, практически идентичен: тот был создан еще после войны главным образом для защиты прав человека, демократии и верховенства права.

Как напомнил The EUobserver, идея ЕПС была воспринята или как очередная уловка, чтобы затормозить процесс присоединения к Евросоюзу тех, кому уже пообещали членство, но принять пока не готовы, или как масштабное, но расплывчатое предложение Парижа, которое неизвестно каким образом будет действовать. Но новое объединение куда шире и очереди на вступление в ЕС, и пребывающей в кризисе программы «Восточное партнерство» (для сближения с ЕС шести постсоветских республик — Украины, Молдавии, Грузии, Армении, Белоруссии и Азербайджана). Так, в международном аэропорту Вацлава Гавела ожидают и премьер-министра Британии Лиз Трасс, которая, как пишет Politico, таким образом попытается вернуть Великобританию в европейские дела, при этом ничем себя не обременяя. Правда, ранее она подвергала критике инициативу господина Макрона и потому, по данным ряда источников, собирается в чешской столице настаивать на переименовании формата, чтобы его название не звучало «слишком по-брюссельски».

Присутствие на саммите Соединенного Королевства, впрочем, несколько опровергает подозрения в хитрых планах его организаторов предложить альтернативу не входящим в ЕС государствам. Как-никак многие из приглашенных участников вовсе не стремятся к членству в Евросоюзе, как, например, Азербайджан или Армения, а Британия и вовсе покинула объединение спустя почти 50 лет присутствия в нем. О том, что это совсем никакая не альтернатива союзу, говорил и сам автор идеи Эмманюэль Макрон, однако до конца ему, конечно, некоторые пока не верят — слишком непонятно, что это за формат и зачем он нужен.

Совершенно точно не сможет ЕПС заменить и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая после 24 февраля, как и многое другое, погрузилась в глубокий кризис и показала неспособность предотвратить военную эскалацию на континенте. Каким бы тяжелым и порой невозможным ни казался диалог в Европе между конфликтующими сторонами, без России и Белоруссии, которых в Прагу, естественно, не пригласили, создать механизм урегулирования глобальных региональных споров не получится. Зато как площадка для диалога и обсуждения локальных разногласий она вполне может сработать. Во-первых, ЕПС — пока не более чем неофициальный форум, без устава, четких правил и обязательств. Во-вторых, все присутствующие на нем заявлены как равноправные участники без какого-либо деления, например, на членов Евросоюза и партнеров по диалогу.

Как пишет The EUobsever, чтобы идея господина Макрона сработала, ЕПС должен оставаться неформальным, не превратиться в площадку «расширения» Евросоюза, а его содержание — исходить из того, что участники «могут делать что-то вместе, не будучи похожими друг на друга». И одним из подтверждений этого может стать, например, первая личная встреча на полях форума президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Армении Никола Пашиняна (см. материал на этой полосе).

Пока повестка ЕПС во многом совпадает с темами саммита ЕС, который в эти же дни пройдет в Праге. Основная разница в том, что на встрече лидеров стран Евросоюза должны быть приняты вполне конкретные решения по противостоянию России, санкциям, помощи Украине, преодолению энергетического кризиса и другим волнующим союз вопросам, а на форуме все это и более частные вещи станут предметом широких дискуссий, ни к чему толком не обязывающих.

Помимо Украины в рамках ЕПС будут обсуждаться и проблема Косово, и конфликт между Арменией и Азербайджаном, и разногласия Турции и Греции, и многое другое. И от того, насколько эффективными окажутся эти дискуссии, зависит и будущее созданной платформы.

Галина Дудина, Алексей Забродин