Украина вернула ЕС на Балканы

Прошедшая в конце недели в рамках саммита ЕС в Брюсселе встреча лидеров Евросоюза и Балкан подтвердила готовность Европы снова активно заняться регионом на фоне украинского кризиса. Однако никаких конкретных результатов на евро-балканском саммите достигнуто не было. По оценкам европейских дипломатических источников “Ъ” и экспертов-балканистов, это означает, что массового расширения ЕС на Балканы в обозримом будущем ждать не следует и что оно может быть только единичным. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер Германии Олаф Шольц (слева вверху) и президент Франции Эмманюэль Макрон (внизу справа) пока не готовы принять западнобалканские страны в европейскую семью

Фото: Yves Herman, Reuters Канцлер Германии Олаф Шольц (слева вверху) и президент Франции Эмманюэль Макрон (внизу справа) пока не готовы принять западнобалканские страны в европейскую семью

Фото: Yves Herman, Reuters

В Евросоюзе изначально не скрывали, зачем созывают новую встречу с лидерами балканских стран. Глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил о стремлении ЕС «возобновить процесс взаимодействия с Балканами», а немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что балканские страны «должны иметь реальный шанс присоединиться к ЕС». Да и на самом евро-балканском саммите в качестве главного лейтмотива звучала оценка, что «война на Украине снова выдвинула на первый план расширение Евросоюза».

Тем не менее каких-либо конкретных результатов в ходе четырехчасовой закрытой встречи в верхах достигнуто не было. Не было объявлено о начале переговоров с Северной Македонией и Албанией об их интеграции в ЕС. Босния так и не получила статуса кандидата, а Косово — давно обещанной либерализации визового режима со странами Евросоюза. Даже запланированная по итогам евро-балканского саммита пресс-конференция лидеров ЕС была отменена, официально — «из-за нехватки времени».

Зато балканские лидеры высказывались откровенно и жестко. Президент Сербии Александр Вучич не скрывал недовольства тем, что чуть ли не все лидеры ЕС давили на него, требуя присоединиться к санкциям против России. А албанский премьер Эди Рама даже не старался подбирать дипломатические выражения: «Позор, что одна страна НАТО, Болгария, держит в заложниках две другие натовские страны, Албанию и Северную Македонию, блокируя начало их переговоров с ЕС, а 26 стран Евросоюза демонстрируют чудовищную импотенцию». Остальные участники «балканской шестерки» — президенты Черногории Мило Джуканович и Косово Вьоса Османи, премьер Северной Македонии Димитар Ковачевский и председатель Президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович — были более сдержанны в комментариях, хотя тоже не скрывали некоторых негативных оценок.

«Идея дальнейшего расширения ЕС, без сомнения, поставлена на паузу,— убежден эксперт-балканист из вашингтонского Университета Джонса Хопкинса Синиша Вукович.— Президент Франции Эмманюэль Макрон, очевидно, не скрывает свою неготовность поддержать существенное сближение Балкан с ЕС. И он в ЕС в этом не одинок».

Недавно президент Франции выдвинул идею Европейского политического сообщества, которое бы объединяло не только членов ЕС, но и государства, стремящиеся интегрироваться в Евросоюз. И хотя господин Макрон настаивает, что членство в сообществе не отменяет будущего членства в ЕС, многие балканские политики и эксперты увидели в идее французского президента попытку предложить кандидатам альтернативу полноправному членству в Евросоюзе.

Одновременно некоторые балканские страны стали сами создавать региональные объединения, которые формально призваны содействовать их интеграции в ЕС, но на деле лишь дублируют уже действующие механизмы вступления и замедляют весь процесс. Таковым многие в регионе считают выдвинутую Сербией инициативу «Открытые Балканы», предусматривающую «создание региональной зоны свободного движения товаров, людей и услуг». Идею поддержали Албания и Северная Македония, а вот Черногория, Босния и Косово присоединяться к ней отказываются, усматривая в этой инициативе не только подмену интеграции в ЕС, но и создание структуры с доминированием Сербии.

Европейские дипломатические источники “Ъ” подтверждают, что в ЕС, действительно, нет единодушной готовности «принять сейчас новую, балканскую волну расширения». «Однако происходящее сегодня на Украине и стремление ЕС приблизить к себе Балканы, не допустив там новой дестабилизации, вынуждают европейских лидеров искать пути для демонстрации приверженности анонсированной ранее политике расширения,— поясняют собеседники “Ъ”.— Едва ли не единственный выход в этой ситуации — единичное расширение и принятие в ЕС одной небольшой балканской страны, наиболее продвинувшейся на пути в ЕС. К примеру, маленькой Черногории, чье включение прошло бы безболезненно, но ясно подтвердило готовность Евросоюза к расширению».

Кстати, схожей логикой во многом руководствовались в 2015 году и в НАТО, когда Черногория получила приглашение вступить в альянс.