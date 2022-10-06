В мебельные салоны добавят комнат

После ухода из России шведской IKEA российские игроки мебельного рынка начали борьбу за бывших покупателей шведской компании. Мебельный бренд «Ангстрем» на этом фоне решил ускорить обновление своих салонов, которые оборудует комнатами с готовыми интерьерными решениями. По мнению экспертов, такой формат востребован, но повторить опыт шведского ритейла будет сложно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Производитель мебели для дома «Ангстрем» планирует за три года перевести около 100 собственных салонов в интерьерный формат, а оставшиеся 120 торговых точек передать в управление франчайзи, сообщили “Ъ” в компании. Сейчас «Ангстрем» арендует помещения под свои мебельные салоны, поэтому компания поменяет их на более просторные локации. Средняя площадь розничных магазинов компании после обновления вырастет в два—три раза, примерно до 500 кв. м.

«Ангстрем» основан в 1991 году в Воронеже. Сейчас работает 220 розничных магазинов бренда и около 150 партнерских точек в 80 городах России. Продукция компании представлена в странах СНГ и Средней Азии. Выручка ООО «ПК "Ангстрем"» за 2021 год составила более 3,5 млрд руб., чистая прибыль — 209,7 млн руб.

Интерьерная концепция предусматривает, что покупатели будут переходить из комнаты в комнату, выбирая мебель и предметы интерьера, говорит коммерческий директор компании «Ангстрем» Дмитрий Петровский. «Обычные мебельные салоны не позволяли покупателю визуально представить интерьер помещения»,— говорит он. Такой формат предусматривает, что гостиные, спальни, прихожие из одних коллекций будут располагаться в так называемых кубах-квартирах или капсулах.

Обновление мебельных салонов бренда будет происходить поэтапно. Первые магазины такого формата уже открыты, например, в Воронеже, Белгороде и Курске. В ближайшее время обновится еще 15 салонов, а к 2025 году — вся розничная сеть, уточняет господин Петровский.

По оценке главы ритейл-департамента CORE.XP Марины Малахатько, инвестиции в обновление одного салона могут составить от 20 млн руб. Увеличение площади с 200 до 500 кв. м госпожа Малахатько называет не слишком значительным в контексте новой концепции магазинов. «По сути, 500 кв. м — это те же мини-студии IKEA»,— добавляет она.

После ухода IKEA появился запрос на формат интерьерных решений, говорит гендиректор Первой мебельной фабрики, президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России Александр Шестаков. Эксперт считает логичным решение «Ангстрем» по обновлению своих салонов, так как компания на протяжении многих лет была поставщиком для шведской сети.

Марина Малахатько полагает, что интерьерный формат можно считать востребованным, если экспозиция отражает полностью укомплектованные зоны. Управляющий партнер консалтингового агентства Between2countries Лейла Павлова соглашается, что формат интерьерной кабинки, наполненный исключительно мебелью, не привлекает высокий трафик без предложения покупки сопутствующих товаров: предметов посуды, текстиля, игрушек и т. д. Эксперт также приводит в пример IKEA, в структуре продаж которой большую часть занимала не мебельная продукция или кухонные гарнитуры, а недорогие товары для дома и интерьера.

Также госпожа Павлова отмечает, что эмоциональный отклик посетителей магазинов с мебельной продукцией и товарами для дома можно достичь и за счет визуализации готовых пространств, например, через QR-коды с дополненной реальностью.

В свою очередь, по мнению госпожи Малахатько, нишу IKEA занять невозможно, так как это глобальный продукт для рынка с иными принципами организации бизнеса и другими товарооборотами. Но российские игроки этого рынка за счет изменения концепций магазинов могут привлечь часть аудитории шведского бренда после его ухода из России, заключает эксперт.

Алина Савицкая